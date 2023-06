Noida Crime: पत्नी के अवैध संबंधों से परेशान पति ने फांसी लगाकर दी जान, चार महीने बाद केस दर्ज

नोएडा में पत्नी उसके प्रेमी और ससुराल पक्ष के लोगों की प्रताड़ना से तंग आकर युवक द्वारा आत्महत्या का मामला सामने आया ही। घटना चार महीने पहले की है। 24 फरवरी को तनु की बहन पायल वर्मा आई और झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर तनु को अपने साथ ले गई। इससे परेशान युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी।

पत्नी के अवैध संबंधों से परेशान पति ने फांसी लगाकर दी जान

नोएडा, जागरण संवाददाता। पत्नी, उसके प्रेमी और ससुराल पक्ष के लोगों की प्रताड़ना से तंग आकर युवक द्वारा आत्महत्या का मामला सामने आया ही। घटना चार माह पूर्व 24 फरवरी की है। मृतक की मां ने बहू समेत चार लोगों के खिलाफ कोतवाली सेक्टर-126 में मुकदमा दर्ज कराया है। किसी युवक से बात करती थी तनु सेक्टर-128 के गांव सुल्तानपुर की सीमा वर्मा ने पुलिस में दर्ज कराई एफआईआर में बताया है कि पुत्र प्रवेश वर्मा की शादी 22 दिसंबर 2022 में मेरठ के ब्रह्मपुरी की तनु वर्मा से हुई थी। आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद से ही तनु किसी युवक से फोन पर बात करती थी, जिसको लेकर प्रवेश परेशान रहता था। प्रवेश ने देख ली तनु की चैटिंग प्रवेश द्वारा समझाने पर तनु आए दिन झगड़ा करती थी। इसकी सूचना उसके मायके पक्ष को भी दी। एक दिन प्रवेश ने तनु के मोबाइल से युवक का नंबर निकाल लिया और उसके साथ की गई चैटिंग भी प्राप्त कर ली। तब पता चला कि तनु का यश वर्मा नाम के युवक से अवैध संबंध थे। इसके बाद यश वर्मा ने प्रवेश को इंस्टाग्राम पर मैसेज करके गाली-गलौज की और धमकी दी। मानसिक रूप से परेशान रहता प्रवेश इसके बाद से ही प्रवेश आए दिन मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। 24 फरवरी को तनु की बहन पायल वर्मा आई और झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर तनु को अपने साथ ले गई। तनु अपने साथ जेवर भी ले गई। आरोप है कि फोन पर तनु ने प्रवेश से कहा कि वह अब यश वर्मा के साथ ही रहेगी। इससे आहत होकर प्रवेश ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कोतवाली प्रभारी सतेंद्र कुमार ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर तनु वर्मा, पायल वर्मा, यश वर्मा और तनु की बुआ रूबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Edited By: Shyamji Tiwari