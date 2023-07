Noida Traffic: रविवार को वेद वन पार्क घूमने आए लोगों के कारण लगा लंबा ट्रैफिक जाम, घंटों तक रेंगते रहे वाहन

सेक्टर-78 स्थित वेद वन पार्क के पास रविवार शाम को व्यस्त समय में जाम रहा। मार्ग पर वाहन रेंगते रहे। वेद वन पार्क वेदों की जानकारी व ऋषि मुनियों की प्रतिकृति लगाई गई हैं। लोगों ने दोपहिया और चारपहिया को सड़क किनारे खड़ी कर दिया जिससे यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को परेशानी हुई और लंबा जाम लग गया।

सेक्टर-78 स्थित वेद वन पार्क के पास रविवार शाम को व्यस्त समय में जाम रहा।

Your browser does not support the audio element.

नोएडा, जागरण संवाददाता। सेक्टर-78 स्थित वेद वन पार्क के पास रविवार शाम को व्यस्त समय में जाम रहा। मार्ग पर वाहन रेंगते रहे। वेद वन पार्क वेदों की जानकारी व ऋषि मुनियों की प्रतिकृति लगाई गई हैं। रविवार को अवकाश के दिन पार्क में बड़ी संख्या में लोग परिवार के साथ घूमने आए। लोगों ने दोपहिया और चारपहिया को सड़क किनारे खड़ी कर दिया, जिससे यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को परेशानी हुई और लंबा जाम लग गया। आसपास की सोसाइटियों में रहने वाले लोगों के अलावा वेद वन पार्क के सामने वाली सड़क से होकर गुजरने वाले वाहन चालक घंटों जाम में फंसे रहे। मौके पर पहुंचे टीआई नोएडा ट्रैफिक के हेल्पलाइन नंबर मिली शिकायत के टीआई, टीएसआई मौके पर पहुंचे। क्रेन व मार्शल को मौके पर भेज कर जाम की समस्या को दूर कराया। यातायात पुलिस के मुताबिक पार्क के सामने सड़क किनारे वाहनों को गलत तरीके से खड़ा करने से जाम लगा। रात करीब नौ बजे तक जाम की समस्या रही। पार्क के पास अनाधिकृत रूप से खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। नोएडा प्राधिकरण द्वारा पार्क के पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। इस वजह से यहा आने वाले लोग वाहनों को सड़क किनारे खड़ा करता है। यहां पार्किंग को लेकर जगह की पहचान की जा रही है।

Edited By: Abhi Malviya