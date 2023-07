Noida News: बर्थडे पार्टी में जाने को कहकर घर से निकला पति, सूचना मौत की आई; सड़क हादसे में गई जान

नोएडा के संजय सिंह दो जुलाई की रात करीब आठ बजे जन्मदिन की पार्टी में कहकर निकले थे। उसके बाद तीन जुलाई की सुबह भांजे कपिंद्र ने फोन पर सूचना दी कि मामा सड़क हादसे में घायल हो गए हैं। उन्हें फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जब वह अस्पताल पहुंचीं तो संजय सिंह की मौत हो गई थी।

बर्थडे पार्टी में जाने को कहकर घर से निकला पति

नोएडा, जागरण संवाददाता। सेक्टर-123 में रहने वाले एक व्यक्ति की वाहन की टक्कर से मौत हो गई। पांच दिन पहले वह पत्नी से जन्मदिन की पार्टी में जाने को कहकर निकला था। अगले दिन सुबह सूचना मिली कि हादसे में उसकी मौत हो गई है। ठेला पर बनाते थे पराठा पत्नी वाहन चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। मूलरूप से अलीगढ़ के पाली मुकीमपुर की सुशीला ने पुलिस में दर्ज कराई एफआईआर में बताया कि वह परिवार के साथ सेक्टर-123 पर्थला खंजरपुर में रहती हैं। पति संजय सिंह सेक्टर-62 में ठेला पर पराठे बनाते थे। बर्थडे पार्टी कहकर घर से निकले दो जुलाई की रात करीब आठ बजे वह बर्थडे पार्टी में जाने को कहकर निकले थे। उसके बाद तीन जुलाई की सुबह भांजे कपिंद्र ने फोन पर सूचना दी कि मामा सड़क हादसे में घायल हो गए हैं। उन्हें फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जब वह अस्पताल पहुंचीं तो संजय सिंह की मौत हो गई थी। पता चला कि एनएच-9 के ऊपर शिप्रा कट के पास उनका हादसा हुआ। एक वाहन चालक ने लापरवाही से चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी। जिससे उनकी मौत हो गई। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।

