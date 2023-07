Noida: पूजा करने मंदिर गई युवती दे बैठी पुजारी को दिल, धोखा मिलने पर पुलिस से मांगी मदद; शादी का वीडियो वायरल

नोएडा कोतवाली फेज-दो क्षेत्र के सेक्टर-93 स्थित एक मंदिर के पुजारी ने पूजा-अर्चना के लिए आने वाली युवती से विवाह कर लिया। शादी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। युवती ने पुजारी पर साथ न रखने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत की है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि युवती ने शिकायत की है।

युवती ने पुजारी पर साथ न रखने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत की है। (फाइल फोटो)

Your browser does not support the audio element.