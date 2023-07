अपने नाम से चल रही कंपनियों से बेखबर था इंजीनियर, GST विभाग से आया फोन तो उड़े होश; PAN नंबर से हो गया खेल

15 जुलाई को उनके पास जीएसटी विभाग जमशेदपुर से एक फोन आया। वहां से एक अधिकारी ने उनकी जीएसटी फर्म के बारे में पूछा तो उन्होंने किसी प्रकार की कंपनी खोलने से मना किया। इस पर उन्हें बताया गया कि आपकी आईडी व नाम पते पर एक कंपनी रायपुर छत्तीसगढ़ में रजिस्टर्ड है। इसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने जीएसटी पोर्टल पर खुद चेक किया तो पता चला कि...

पैन कार्ड फ्रॉड के जरिए बनाई दो कंपनियां।

HighLights इंजीनियर के पैन कार्ड का इस्तेमाल कर पंजीकृत करा दीं दो कंपनी जीएसटी विभाग जमशेदपुर से इंजीनियर के पास आई कॉल से मिली सूचना

नोएडा, जागरण संवाददाता। नोएडा में पैनकार्ड से धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है। जालसाजों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पैन कार्ड का इस्तेमाल कर दो फर्जी कंपनी खोल दीं। जब जीएसटी विभाग जमशेदपुर से इंजीनियर के पास कंपनी को लेकर कॉल आई तो इस फर्जीवाड़े के बारे में पता चला। फर्जीवाड़े को लेकर इंजीनियर ने कोतवाली सेक्टर-39 में मामले की शिकायत की है। पुलिस को दी शिकायत में सेक्टर-41 निवासी एक व्यक्ति ने बताया कि वह शहर की एक आईटी कंपनी में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी सेवाएं दे रहा है। 15 जुलाई को मिली कंपनियों की सूचना 15 जुलाई को उनके पास जीएसटी विभाग जमशेदपुर से एक फोन आया। वहां से एक अधिकारी ने उनकी जीएसटी फर्म के बारे में पूछा तो उन्होंने किसी प्रकार की कंपनी खोलने से मना किया। इस पर उन्हें बताया गया कि आपकी आईडी व नाम पते पर एक कंपनी रायपुर, छत्तीसगढ़ में रजिस्टर्ड है। इसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने जीएसटी पोर्टल पर खुद चेक किया तो पता चला कि उनके नाम पर एक और कंपनी केरल के मल्लपुरम में संचालित है। पुलिस अपने स्तर से मामले की जांच कर रही है। कंपनियों के बारे में पता लगाया जा रहा है।

