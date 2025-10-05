देश को हर हफ्ते मिल रहा नया बिलेनियर, गौतमबुद्ध नगर के ‘धनवान’ भारत में बनकर कर उभरे ‘बलवान’

Language
    देश में अरबपतियों की संख्या में इजाफा हो रहा है जिसमें गौतम बुद्ध नगर अग्रणी है। यहाँ रियल एस्टेट टेक्नोलॉजी और ई-कॉमर्स से जुड़े उद्यमियों ने अरबपति क्लब में जगह बनाई है। उत्तर प्रदेश का बढ़ता औद्योगिक आधार और स्टार्टअप कल्चर इस बदलाव का कारण है। पिछले पांच सालों में गौतम बुद्ध नगर में 800 किसान करोड़पति बने हैं जिससे यह राज्य आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा है।

    कुंदन तिवारी, नोएडा। देश में अरबपतियों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। अब हर हफ्ते एक नया बिलेनियर देश को मिल रहा है। इसमें गौतमबुद्धनगर अग्रणी भूमिका निभाने लगा है। भारत में अब 350 अरबपति हैं, 13 साल पहले जब यह सूची पहली बार जारी की गई थी, तब की तुलना में छह गुना अधिक हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तुलना में देखें तो इन अरबपतियों की कुल संपत्ति करीब 167 लाख करोड़ रुपये है, यह देश की जीडीपी का लगभग आधा हिस्सा है।

    हाल ही में एम 3 एम हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 जारी की है, यह आंकड़ा बताता है कि भारत में उद्योग जगत और कारोबारियों की ताकत कितनी तेजी से बढ़ रही है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) आर्थिक विकास का प्रमुख पैमाना है। नए आंकड़े देश भर के गतिशील विस्तार की झलक दिखा रहे हैं।

    करोड़पतियों व अरबपतियों की संख्या उन राज्यों में तेजी से बढ़ी है, जिनका जीएसडीपी बढ़ा है। देश के आइटी और स्टार्टअप हब के रूप में बढ़ रहे नोएडा में रियल एस्टेट, टेक्नोलाजी, ई-कामर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े उद्यमियों ने भी अरबपति क्लब में अपनी जगह बनाई है। नोएडा के कई स्टार्टअप फाउंडर और रियल्टी कारोबारी इस सूची में हैं।

    हुरुन इंडिया के फाउंडर और चीफ एनालिस्ट अनस रहमान जुनैद ने कहा कि यूपी का बढ़ता औद्योगिक आधार, स्टार्टअप कल्चर और नए क्षेत्रों में निवेश ने इस बदलाव को संभव बनाया है। नोएडा ने साबित किया है कि उत्तर प्रदेश अब केवल पारंपरिक उद्योगों का गढ़ नहीं, बल्कि आधुनिक अर्थव्यवस्था का भी केंद्र बन रहा है।

    चार साल में उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी भी 16 लाख करोड़ से बढ़कर 26 लाख करोड़ पहुंच गई है। यूपी और कर्नाटक प्रमुख आर्थिक महाशक्तियों के रूप में उभरे हैं, इसमें प्रत्येक का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 25 लाख करोड़ से ज्यादा है। यह रकम चिली या चेक गणराज्य जैसे देशों की अर्थव्यवस्था के बराबर है।

    उनकी ओर से वर्ष 2023 अध्ययन रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया था कि करोड़पति धन्नासेठों के मामले में उत्तर प्रदेश देश का छठा राज्य है, जहां 57,700 अमीर रहते हैं। इन धन्नासेठों के पास न्यूनतम 10 करोड़ रुपये की संपत्ति है। उत्तर प्रदेश में पिछले चार साल में करोड़पतियों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़कर दोगुनी हो गई है।

    अकेले लखनऊ में 2,900 करोड़पति हैं, जो संख्या के लिहाज से देश में 14 वें स्थान पर था। इसके बाद धन्नासेठ नोएडा समेत कानपुर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा, मेरठ, अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर और झांसी में हैं। करोड़पतियों की संख्या उन राज्यों में तेजी से बढ़ी है, जिनका जीएसडीपी बढ़ा है।

    90 फीसदी करोड़पति उत्तर प्रदेश समेत महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और पश्चिम बंगाल में हैं। यह जीएसडीपी के लिहाज से देश के शीर्ष-6 राज्य हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा, इटावा, सीतापुर, बाराबंकी, महाराजगंज, आजमगढ़, बरेली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर में भी अमीरों की संख्या में तेज वृद्धि दर्ज की गई है।

    पांच साल में जिले में बने 800 किसान करोड़पति

    गौतमबुद्ध नगर जिले के किसानों की किस्मत तेजी से चमक रही है। जिले के तीनों औद्योगिक विकास क्षेत्र नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के करीब 800 किसान पिछले पांच साल में करोड़पति वर्ग में शामिल हो चुके हैं। इन किसानों की जमीनों को प्राधिकरणों ने विकास कार्यों के लिए अधिग्रहीत किया था। मुआवजे के रूप में किसानों को सर्किल रेट से चार गुना अधिक कीमत दी गई, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह बदल गई।

    वर्ष प्रदेश के कुल अरबपति गौतम बुद्ध नगर के अरबपति
    2018 05 -
    2021 25 08
    2023 34 11
    2025 41 15

    शहर अरबपतियों की संख्या
    नोएडा 15
    कानपुर 08
    आगरा 05
    लखनऊ 04
    गाजियाबाद 03
    प्रयागराज 01
    अलीगढ़ 01
    गोरखपुर 01
    फैजाबाद 01
    बुलंदशहर 01
    ग्रेटर नोएडा 01

    वर्ष 2023 की सूची में रैंकर्स

    नाम संपत्ति (करोड़ में) कंपनी का नाम शहर
    दिनेश चंद्र अग्रवाल 5,700 इंडियामार्ट नोएडा
    बृजेश अग्रवाल 3,900 इंडियामार्ट नोएडा
    हितेश ओबेराय 3,000 इंफोएज इंडिया नोएडा
    यशीश दहिया 1,900 पीबी फिनटेक नोएडा
    शेखर अग्रवाल 1,800 सूर्या फूड नोएडा
    नवीन अग्रवाल 1,800 सूर्या फूड नोएडा
    मनोज अग्रवाल 1,800 सूर्या फूड नोएडा
    विष्णु आर दुसाद 1,800 न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर नोएडा
    अजय कुमार त्यागी 1,400 यथार्थ हॉस्पिटल नोएडा
    अरविंद गुप्ता 1,000 मांटेज इंटरप्राइजेज नोएडा
    कपिल कुमार त्यागी 1,000 यथार्थ हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा

    गौतमबुद्धनगर में वर्ष 2025 की अरबपतियों सूूची

    नाम संपत्ति (करोड़ में) कंपनी शहर
    सुनील वाचनी 35,570 डिक्सन टेक्नोलॉजीज नोएडा
    आदित्य खेमका एंड फैमली 35,140 आदित्य इन्फोटेक नोएडा
    हितेश ओबेराय 6,490 इन्फो एज इंडिया नोएडा
    याशीश दहिया 5,350 पीबी फिनटेक नोएडा
    दिनेश चंद्र अग्रवाल 4,700 इंडियामार्ट नोएडा
    मनोज अग्रवाल 4,130 सूर्या फूड नोएडा
    बृजेश अग्रवाल 3,230 इंडियामार्ट नोएडा
    अजय कुमार त्यागी 3,160 यथार्थ हॉस्पिटल नोएडा
    शेखर अग्रवाल 2,430 सूर्या फूड नोएडा
    गीताम्बर आनंद 2,290 एटीएस ग्रांड नोएडा
    नवीन अग्रवाल 1,800 सूर्या फूड नोएडा
    विष्णु आर दुसाद 1,910 न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट नोएडा
    सुनील कुमार चतुर्वेदी 1,610 टीआईएल ऑटोमोबाइल नोएडा
    अरविंद गुप्ता 1,300 मॉन्टेज इंटरप्राइजेज नोएडा
    विवेक मिश्रा 1,010 राफे फाइबर-एयरोस्पेस एंड डिफेंस नोएडा