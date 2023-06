नोएडा में महामाया फ्लाईओवर के पास हादसा, डिवाइडर से टकराई इको स्पोर्ट कार; चालक की मौत

नोएडा में महामाया फ्लाईओवर के पास सोमवार रात करीब दो बजे हादसा हो गया। एक इको स्पोर्ट कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई जिसमें कार चला रहे दादरी के व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वह इको स्पोर्ट कार लेकर दिल्ली से ग्रेटर नोएडा की तरफ जा रहे था। महामाया फ्लाईओवर के पास सेक्टर-37 की तरफ चढ़ने वाले लूप पर जा रहे थे।

नोएडा में महामाया फ्लाईओवर के पास हादसा, डिवाइडर से टकराई इको स्पोर्ट कार

Your browser does not support the audio element.

नोएडा, जागरण संवाददाता। कोतवाली सेक्टर-39 क्षेत्र स्थित महामाया फ्लाईओवर के पास सोमवार रात करीब दो बजे हादसा हो गया। एक इको स्पोर्ट कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें कार चला रहे दादरी के व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा की ओर जा रही थी कार पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज दिया है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि दादरी के गांव बंवाबड़ के सुधीर नागर प्रापर्टी की खरीद-फरोख्त का काम करते थे। सोमवार रात वह इको स्पोर्ट कार लेकर दिल्ली से ग्रेटर नोएडा की तरफ जा रहे थे। हादसे में सुधीर की मौके पर मौत महामाया फ्लाईओवर के पास सेक्टर-37 की तरफ चढ़ने वाले लूप पर जा रहे थे। तभी उनकी इको स्पोर्ट कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में सुधीर की मौके पर ही मौत हो गई। मंगलवार सुबह तक पुलिस को सुधीर की शिनाख्त नहीं हो सकी थी। शिनाख्त के बाद पुलिस ने हादसे की जानकारी मृतक के स्वजन को दी। कोतवाली प्रभारी का कहना है कि हादसा कैसे हुआ पुलिस इसकी जानकारी जुटाई रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

Edited By: Shyamji Tiwari