Noida: मानव तस्करी में फंसाने का डर दिखाकर ठगे 17 लाख, खुद को CBI ऑफिसर बता की जालसाजी

मानव तस्करी में फंसाने का डर दिखाकर ठगे 17 लाख

नोएडा, जागरण संवाददाता। साइबर ठगों ने गाजियाबाद के रहने वाले एक व्यक्ति को उसके नाम से कंबोडिया से पार्सल आने की बात कहकर 17 लाख रुपये की ठगी कर ली। इसको लेकर पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित शैलेंद्र कुमार सिंह द्वारा दर्ज कराई एफआईआर में बताया कि 13 जून और 16 जून को उनके पास एक फोन आया। खुद को बताया कस्टम ऑफिसर फोन करने वाले ने अपना नाम अजीत सिंह बताया। आरोपित ने उनसे कहा कि वह इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर कस्टम ऑफिसर के पद पर तैनात है। आरोपित ने उनसे कहा कि उनके नाम से कंबोडिया से एक पार्सल आया है, जिसमें 18 एटीएम और 18 पासपोर्ट हैं। इस पर उनका नाम और फोन नंबर और उनका पता लिखा हुआ है। इस दौरान पीड़ित ने उनको बताया कि उन्हें इस प्रकार के किसी पार्सल की जानकारी नहीं है। आरोपितों ने पीड़ित को बताया कि यह पार्सल तुम्हारे ही नाम आया है, जिसकी शिकायत हम दिल्ली पुलिस को देने जा रहे हैं। इस दौरान आरोपित ने तुरंत कथित रूप से दिल्ली पुलिस को फोन मिलाया और कॉफ्रेंस पर लेकर बात कराई। मानव तस्करी में फंसाने का दिखाया डर आरोपित ने कहा कि आपका पार्सल मानव तस्करी से जुड़ा हुआ है। यह बहुत संवेदनशील मामला है तथा उसने तुरंत फोन को स्काइप पर हस्तांतरित किया। आरोपित ने कथित रूप से सीबीआई अफसर अनिल यादव को फोन पर बुलाया। मामला निपटाने के लिए ठगे 17 लाख अनिल यादव ने भी पीड़ित को बहुत धमकाया। इसके बाद जालसाजों ने पीड़ित को मामला खत्म करने की एवज में 17 लाख रुपये ठग लिए। थाना प्रभारी रीता यादव ने बताया कि मामले में पीड़ित की दी गई शिकायत को दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की एक टीम मामले की जांच कर रही है।

Edited By: Shyamji Tiwari