Noida News: मेट्रो ने सेक्टर-52 में सड़क से पिलर हटाया, वाहन चालकों को मिली राहत

नोएडा, जागरण संवाददाता। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) ने बुधवार को नोएडा सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन से सटी सड़क पर यातायात बेहतर करने में बाधा बन रहे फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) के एक पिलर को हटाकर नया पिलर बनाने का कार्य पूरा कर लिया। नया पिलर बनाए जाने और पुराना पिलर हटाए जाने का कार्य करने के लिए यहां बेरीकेडिंग की गई थी। बुधवार को पिलर का कार्य पूरा होने के बाद बेरीकेडिंग को हटा दिया गया, जिससे वाहन चालकों को राहत मिली है। पुराने पिलर को हटाने और नए पिलर को बनाने के लिए दिन रात काम करते हुए डीएमआरसी ने करीब तीन माह में इस कार्य पूरा कर लिया है। मार्च 2019 में मेट्रो द्वारा यात्रा करने वाले लोगों की सुविधा के लिए एफओबी का निर्माण किया था। 2021 में किया गया निर्माण 2021 में एफओबी के नीचे सड़क पर एक अंडरपास का निर्माण किया गया। जिसके कारण एफओबी का एक पिलर सड़क के बीच में आ गया, जिससे वाहन चालकों को वहां से गुरजने में भारी परेशानी होती है। इस जगह अक्सर जाम की स्थिति बनती थी। यातायात व्यवस्था को बेहतर करने और वाहन चालकों की सुविधा के लिए डीएमआरसी ने इस एफओबी के पिलर को हटाकर यहां नया पिलर बनाने और किसी भी बाधा से सड़क को मुक्त करने का निर्णय लिया। डीएमआरसी ने अप्रैल 2023 के पहले सप्ताह में पिलर को हटाने का काम शुरू किया। इंजीनियरों की एक टीम ने विभिन्न चरण में पिलर हटाने के लिए नई नींव डालकर नए पिलर खड़े किए और उसके बाद पुराने पिलर को हटाया गया। निर्माण के दौरान टूटी हुई सड़क की मरम्मत कर दी गई है। कार्य के दौरान यहां से गुजरने वाले वाहन और पैदल लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भी बेरीकेडिंग भी की गई थी। डीएमआरसी द्वारा किए गए इस कार्य के लिए धनराशि नोएडा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई।

Edited By: Abhishek Tiwari