Baba Bageshwar in Greater Noida ग्रेटर नोएडा के जैतपुर गांव चल रही श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। यहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री की कथा सुनने के लिए पहुंचे आठ लोग भारी भीड़ में बेहोश हो गए। उन्हें एंबुलेंस के जरिये अस्पताल भेजा गया है। इसमें दो श्रद्धालु को जिम्स में भर्ती कराया गया है। (फाइल फोटो)

बाबा बागेश्वर की कथा सुनने ग्रेटर नोएडा में उमड़ी लाखों भक्तों की भीड़, आठ लोग हुए बेहोश

Your browser does not support the audio element.

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। Baba Bageshwar in Greater Noida : ग्रेटर नोएडा के जैतपुर गांव चल रही श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। यहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री की कथा सुनने के लिए पहुंचे आठ लोग भारी भीड़ में बेहोश हो गए। उन्हें एंबुलेंस के जरिये अस्पताल भेजा गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान में तीन महिलाओं और एक पुरुष को भर्ती किया गया था, जिसमें से एक महिला को इलाज कर वापस भेज दिया गया है। इमरजेंसी विभाग की डॉ रुचि सिंह ने बताया भीड़ में घुटन की वजह से चारों को परेशानी हुई थी। अस्पताल में भर्ती तीनों मरीज की हालत अब स्थिर है। उल्लेखनीय है कि यहां 10 जुलाई से 16 जुलाई तक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री भागवत कथा सुनाएंगे। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की लाखों की भीड़ एकत्र होने का दावा किया जा रहा है। वहीं, आज यानी 12 जुलाई को दिव्य दरबार लगाया गया। जिसमें लाखों लोगों के पहुंचने से पंडाल में उमस बढ़ गई। इससे भक्तों को परेशानी का सामना करना पड़ा है।

Edited By: Abhishek Tiwari