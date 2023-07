Noida News: किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म का आरोपित दो वर्ष बाद गिरफ्तार, पुलिस ने रखा था 10 हजार का इनाम

Noida Crime नोएडा की कोतवाली फेज-तीन क्षेत्र से किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपित को कोतवाली सेक्टर-63 पुलिस ने दो वर्ष बाद गिरफ्तार कर लिया। किशोरी को पुलिस पूर्व में ही बरामद कर चुकी थी। उसके बयान के आधार पर ही आरोपित का नाम सामने आया था। जिसमें पीड़ित ने बताया था कि उनकी 16 वर्षीय बेटी अचानक घर से गायब हो ई है।

Noida News: किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म का आरोपित दो वर्ष बाद गिरफ्तार

नोएडा, जागरण संवाददाता। कोतवाली फेज-तीन क्षेत्र से किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपित को कोतवाली सेक्टर-63 पुलिस ने दो वर्ष बाद गिरफ्तार कर लिया। किशोरी को पुलिस पूर्व में ही बरामद कर चुकी थी। उसके बयान के आधार पर ही आरोपित का नाम सामने आया था। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार मान ने बताया कि वर्ष 30 सितंबर 2021 को एक व्यक्ति ने कोतवाली फेज-तीन में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें पीड़ित ने बताया था कि उनकी 16 वर्षीय बेटी अचानक घर से गायब हो ई है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू की। कुछ समय बाद ही किशोरी को बरामद कर लिया था। किशोरी ने पुलिस को बताया था कि बुद्ध बिहार दिल्ली का आमिर बहला-फुसलाकर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने केस में पाक्सो एक्ट की बढ़ोतरी करते हुए आरोपित की तलाश शुरू की। आरोपित गिरफ्तारी के डर से जगह बदल रहा था। पुलिस ने गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा था। शुक्रवार को एसजेएस अस्पताल के पीछे अंडरपास के पास से आमिर को गिरफ्तार कर लिया। जिसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है।

