Kanwar Yatra 2023: 200 किलोमीटर की यात्रा कर नोएडा पहुंचा कांवड़ियों का जत्था, राजस्थान के लिए होंगे रवाना

Kanwar Yatra 2023: दो सौ किलोमीटर की यात्रा कर नोएडा पहुंचा कांवड़ियों का जत्था

नोएडा, जागरण संवाददाता। दो सौ किलोमीटर की यात्रा कर कावंड़ियों का जत्था शनिवार को नोएडा में पहुंचा है। आकर्षिक कावंड़ लिए लोग भगवान शंकर की जयकार करते हुए राजस्थान के दोसा जा रहे हैं। करीब छह दिनों की यात्रा करने के बाद कांवड़ियों का जत्था शनिवार को नोएडा में पहुंचा है। इस दौरान सेक्टर- 14 ए स्थित शनि मंदिर में कांवड़ यात्रा लिए जा रहे लोग एक दिन विश्राम करेंगे। इसके बाद राजस्थान के लिए रवाना होंगे। वहां पर भगवान शंकर को जल चढ़ाएंगे। सेक्टर- 14 ए स्थित शनि मंदिर समिति के अध्यक्ष मान सिंह चौहान ने बताया कि मंदिर समिति की तरफ से सेवा के तहत कांवड़ियों के विश्राम के लिए बेहतर प्रबंध किए गए हैं। शिविर में भंडारे का संचालन भी किया जा रहा है। 24 घंटे बिजली के साथ अन्य विशेष प्रबंध भी हुए हैं। अभी अगले कुछ दिनों में बड़ी संख्या में कावंड़िये पहुंचना शुरू हो जाएंगे, जिनके लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। मंदिरों में हो रहे विशेष अनुष्ठान शहर के मंदिरों में सावन के मौके पर विशेष अनुष्ठान कराने के साथ पूजा-अर्चना करने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। सेक्टर- 56 स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी शीतेश झा ने बताया कि पूजा-अर्चना के विशेष प्रबंध किए गए हैं। लोग सबसे अधिक संख्या में रुद्राभिषेक करा रहे हैं।

