Ind-Pak Love Story: सीमा हैदर को पाक डाकू ने वतन न लौटने पर सिर कलम करने की दी धमकी, लगी फूट-फूटकर रोने

सीमा हैदर को पाक डाकू ने दी वतन न लौटने पर सिर कलम करने की धमकी, लगी फूट-फूटकर रोने

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। रबूपुरा कस्बे में रहने वाले सचिन के प्यार में भारत की सीमा को अवैध तरीके से लाघने वाली पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर उस समय फूट-फूट कर रोने लगी जब उसे इंटरनेट मीडिया के माध्यम से पता चला कि उसे पाकिस्तानी डाकू ने दो दिन के अंदर पाकिस्तान लौटने की धमकी दी है। लोगों से बातचीत के दौरान हमेशा खिलखिलाती रहने वाली सीमा हैदर डाकू की धमकी वाला वीडियो देखकर फूट-फूट कर रोने रोने लगी। सीमा ने बताया कि यही पाकिस्तान का असली चेहरा है। जहां वह रहती थी वहां महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है। एक व्यक्ति तीन से चार महिलाओं को अपनी पत्नी बनाकर रखते हैं। भारत में कुछ नहीं बिगाड़ सकते पाक डाकू वहां कानून नहीं बल्कि डाकूओं का राज चलता है। हालांकि सीमा ने कहा कि अब वह पाकिस्तान में नहीं भारत में है। इसलिए वह अब यहां सुरक्षित हूं। पाकिस्तानी डाकू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। मेरे भारत आने से पाकिस्तानी सरकार को नहीं बल्कि वहां के कट्टरपंथियों को अधिक दिक्कत है वहीं दूसरी ओर सैकड़ों मीडिया कर्मियों के जमावड़े से सचिन के परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इस दौरान सचिन के पिता नेत्रपाल सिंह मीडिया कर्मियों से भिड़ते हुए नजर आए। इस दौरान स्थानीय पुलिस की ओर से भी सचिन के घर तक पहुंचने वाली गली में बैरिकेडिंग की गई थी, जिससे मीडिया कर्मियों के अलावा कोई आमजन वहां तक नहीं पहुंच सके। क्या था मामला ज्ञात हो कि ऑनलाइन पब्जी गेम खेलने के दौरान पाकिस्तान के कराची की सीमा हैदर रबूपुरा निवासी सचिन के संपर्क में आ गई थी। दोनों रात रात भर तक गेम खेलते थे। इसी दौरान दोनों में प्यार हो गया। सीमा हैदर सचिन की खातिर पाकिस्तान से बिना वीजा के ही अपने चार बच्चों के साथ हिंदुस्तानी सरहद को लाघ कर रबूपुरा आ गई थी। करीब डेढ़ माह तक यहां रहने के बाद पुलिस ने सीमा हैदर और सचिन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। अब वह न्यायालय से जमानत पर छूटकर रबूपुरा में सचिन के साथ रह रही है।

Edited By: Geetarjun