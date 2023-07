चार साल बाद जमानत पर छूटा पति, आते ही पत्नी के मुंह में कपड़ा ठूंस बुरी तरह पीटा; आंख फोड़ने का किया प्रयास

Noida Crime News शादी के बाद से घरेलू हिंसा का शिकार होती चली आ रही महिला एक बार फिर यातनाओं के जाल में फंस गई। चार साल बाद पति जमानत मिलने पर जेल से बाहर आया तो उसने मुंह में कपड़ा ठूंसकर बुरी तरह पीटा और आंख फोड़ने का प्रयास किया। पीड़िता ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

नोएडा में जमानत पर जेल से छूटे पति ने मुंह में कपड़ा ठूंसकर बुरी तरह पीटा

Your browser does not support the audio element.

HighLights शरीर पर गर्म चाय फेंककर यातनाएं दीं आंख फोड़ने का किया प्रयास, महिला थाने में मुकदमा दर्ज धोखाधड़ी के केस में चार साल बाद कोर्ट से मिली है जमानत

नोएडा, जागरण संवाददाता। शादी के बाद से घरेलू हिंसा का शिकार होती चली आ रही महिला एक बार फिर यातनाओं के जाल में फंस गई। चार साल बाद पति जमानत मिलने पर जेल से बाहर आया तो उसने मुंह में कपड़ा ठूंसकर बुरी तरह पीटा और आंख फोड़ने का प्रयास किया। पीड़िता ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई है। गेझा गांव की मालती ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत में बताया कि उसका विवाह 20 अप्रैल 2017 में शिव कुमार के साथ हुआ था। आरोप है कि शादी के एक माह बाद ही ससुराल पक्ष के लोगों ने कमरे में बंद करके पीटा। शरीर पर गर्म चाय फेंककर यातनाएं दीं। इसके कुछ दिन बाद ही पति शिव कुमार धोखाधड़ी के केस में जेल चला गया। कुछ दिन पहले ही कोर्ट ने उसे जमानत पर जेल से रिहा किया है। मुंह पर तकिया रखकर किया जान से मारने का प्रयास महिला का आरोप है कि जेल से बाहर आते ही रात में आरोपित ने गाली-गलौज करते हुए ताला सिर पर फेंककर मारा। फिर मुंह में कपड़ा ठूंसकर बुरी तरह पीटा। फिर आंख फोड़ने की कोशिश की और मुंह पर तकिया रखकर जान से मारने का प्रयास किया। किसी तरह पड़ोसियों की मदद से महिला की जान बची। महिला थाना प्रभारी का कहना है कि शिकायत दर्ज कर ली है जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

Edited By: Abhishek Tiwari