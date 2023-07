नोएडा में मिला नर कंकाल: नाले के पास झाड़ियों में फंसा दिखा, पुलिस ने शुरू की जांच

नोएडा में एक नर कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने सोमवार को बताया कि एक नाले से कंकाल मिला है और मामले में जांच शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार रविवार को नोएडा सेक्टरॉ-136 में नाले के किनारे झाड़ियों में कंकाल फंसा मिला। कंकाल को स्थानीय लोगों ने देखा और पुलिस को मामले के बारे में जानकारी दी।

नोएडा में नाले के पास झाड़ियों में मिला नर कंकाल।

नोएडा, पीटीआई। नोएडा में एक नर कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने सोमवार को बताया कि एक नाले से कंकाल मिला है और मामले में जांच शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार, रविवार को नोएडा सेक्टरॉ-136 में नाले के किनारे झाड़ियों में कंकाल फंसा मिला। कंकाल को स्थानीय लोगों ने देखा और पुलिस को मामले के बारे में जानकारी दी। एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि कंकाल पुरुष का लग रहा है। उसे कब्जे में ले लिया गया है और कानूनी कार्यवाही शुरू हो गई है। शख्स की पहचान नहीं हो पाई है। इसके अलावा आसपास के इलाकों में इसकी सूचना दे दी गई है। पुलिस ने कहा कि हाल की बारिश के कारण नालों में पानी का तेज बहाव होने के कारण शव कहीं से बहकर आ गया हो और यहां आकर झाड़ियों में फंस गया है। फिलहाल हर एंगल से मामले में जांच जारी है।

