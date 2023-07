Noida Traffic: महामाया फ्लाईओवर के पास DND लूप तक लगा भीषण जाम, ट्रैफिक में फंसे नोएडा से दिल्ली जाने वाले लोग

Noida Traffic News नोएडा से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। दरअसल नोएडा के सेक्टर-95 स्थित महामाया फ्लाईओवर के पास सोमवार सुबह ट्रैफिक से डीएनडी लूप तक जाम लग गया है। इससे नोएडा से दिल्ली जाने वाले लोग ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं। यातायात पुलिस की ओर से ट्रैफिक ड्यूटी लगाकर जाम खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है।

महामाया फ्लाईओवर के पास DND लूप तक लगा भीषण जाम

नोएडा, जागरण संवाददाता। नोएडा के सेक्टर-95 स्थित महामाया फ्लाईओवर के पास ट्रैफिक से डीएनडी लूप तक जाम लग गया है। इससे नोएडा से दिल्ली जाने वाले लोग ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं। यातायात पुलिस की ओर से ट्रैफिक ड्यूटी लगाकर जाम खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। जाम में फंसने पर ट्रैफिक पुलिस के हेल्पलाइन से मांगे मदद यातायात पुलिस के मुताबिक नोएडा-दिल्ली के बीच प्रमुख बार्डर से प्रतिदिन 10 लाख से अधिक वाहन की आवाजाही होती हैं। लोग पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर फोन करके दिल्ली जाने से पहले यातायात की जानकारी ले सकते हैं।

