नोएडा के अलग-अलग जगहों पर मिले दो शव, नहीं हो सकी शिनाख्त; पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया

ग्रेटर नोएडा में अलग-अलग दो जगहों पर दो लोगों के शव पुलिस को मिले हैं। शवों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी। एक शव गांव राजतपुर के पास नहर में 35 वर्षीय युवक का शव पड़ा था।मवहीं दुजाना गांव के गेट के पास एक युवक ने बैठ कर अधिक शराब पी ली। जिससे वह नशे की हालत में वही लेट गया। उसकी मौत हो गई।

नोएडा के अलग-अलग जगहों पर मिला दो शव

दादरी, संवाद सहयोगी। बादलपुर कोतवाली क्षेत्र में अलग-अलग दो जगहों पर दो लोगों के शव पुलिस को मिले हैं। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर लिखे जाने तक शवों की शिनाख्त नहीं हो सकी है । पुलिस शिनाख्त करने के प्रयास में लगी है। नहर में मिला एक शव पुलिस ने बताया कि बादलपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव राजतपुर के पास नहर में 35 वर्षीय युवक का शव पड़ा था। शव को देख आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच शव को नहर से बाहर निकाल लिया। शव सड़ी गली हालत में था। दुजाना गांव के गेट के पास मिला शव आसपास के लोगों से शिनाख्त करने का प्रयास किया। वहीं दुजाना गांव के गेट के पास एक युवक ने बैठ कर अधिक शराब पी ली। जिससे वह नशे की हालत में वही लेट गया। उसकी मौत हो गई। आसपास के लोगों ने देख घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच शव के समीप शराब की बोतल गिलास पानी की बोतल आदि पड़ी हुई देखी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आसपास के लोगों से जानकारी मिली कि युवक मजदूरी करता था। जो यहां घूमता रहता था। हालांकि शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर पहचान करने के प्रयास में लगी है।

Edited By: Shyamji Tiwari