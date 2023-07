ग्रेटर नोएडा के दनकौर में बाढ़ के पानी में डूबे दो युवक, तलाश में जुटे पुलिस और SDRF के गोताखोर

ग्रेटर नोएडा के दनकौर क्षेत्र के मकनपुर खादर गांव के रहने वाले दो युवक रविवार की सुबह यमुना नदी में आई बाढ़ के पानी में डूब गए। सूचना के बाद पुलिस गोताखोरों की टीम और एसडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है। सूचना के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को मामले की सूचना दी गई।

ग्रेटर नोएडा के दनकौर में बाढ़ के पानी में डूबे दो युवक।

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। ग्रेटर नोएडा के दनकौर क्षेत्र के मकनपुर खादर गांव के रहने वाले दो युवक रविवार की सुबह यमुना नदी में आई बाढ़ के पानी में डूब गए। सूचना के बाद पुलिस, गोताखोरों की टीम और एसडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है। यमुना नदी में डूबे दोनों युवकों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है। मकनपुर खादर गांव के रहने वाले 21 वर्षीय धीरज पुत्र लालाराम और 14 वर्षीय संगीत पुत्र सुरेश रविवार को यमुना नदी का पानी देखने के लिए पहुंचे। बताया जा रहा है कि इस दौरान किसी कारणवश संगीत पानी मे गिर गया और डूबने लगा। संगीत को डूबता देख धीरज भी उसे बचाने के लिए पानी मे कूद गया। देखते ही देखते दोनों युवक पानी मे डूब गए। सूचना के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को मामले की सूचना दी गई। युवकों की तलाश में जुटे पुलिस और SDRF के गोताखोर सूचना के बाद पुलिस और एसडीआरएफ एवं गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और उनकी तलाश की जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि धीरज अपने पिता का इकलौता पुत्र है जो कि सेना में भर्ती बारहवीं कक्षा का छात्र है। साथ ही सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहा था।

