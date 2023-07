ग्रेटर नोएडा: अमित कसाना समेत सात बदमाशों की 20 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त

कुख्यात रणदीप भाटी के भांजे अमित कसाना के अलावा मोहित गोयल अनिल राणा दीपक कुमार वसीम अमित उर्फ बिल्लोरी उमेश गुप्ता की संपत्ति जब्त होगी। बदमाशों की आर्थिक रूप से कमर तोड़ी जा रही है। कुछ दिन पहले रणदीप भाटी गिरोह के शार्प शूटर योगेश डाबरा की भी संपत्ति जब्त हुई थी। यूपी पुलिस ने इससे पहले भी कई बदमाशों की संपत्ति जब्त की है।

नोएडा पुलिस जब्त करेगी अमित कसाना की संपत्ति।

Your browser does not support the audio element.

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। कुख्यात रणदीप भाटी के भांजे अमित कसाना समेत सात बदमाशों की कुल 20 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का आदेश गौतमबुद्ध नगर पुलिस आयुक्त न्यायालय ने दिया है। इसके अलावा नौ बदमाशों को जिले की सीमा से जिला बदर किया गया है। अमित कसाना के अलावा मोहित गोयल, अनिल राणा, दीपक कुमार, वसीम, अमित उर्फ बिल्लोरी, उमेश गुप्ता की संपत्ति जब्त होगी। बदमाशों की आर्थिक रूप से कमर तोड़ी जा रही है। कुछ दिन पहले रणदीप भाटी गिरोह के शार्प शूटर योगेश डाबरा की भी संपत्ति जब्त हुई थी।

Edited By: Pooja Tripathi