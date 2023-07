वर्दी दागदार: पुलिसवाले से हेलमेट पर सवाल करना पड़ा भारी, थाने में हथकड़ी लगाकर की जमकर पिटाई, गालियां भी दीं

उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर ऐसी खबर आई है जो यूपी पुलिस का बदरंग चेहरा दिखाता है। दरअसल ग्रेनों में एक शख्स ने पुलिसवाले से उसके हेलमेट के बारे में क्या पूछ लिया पुलिसवाला आग-बबूला हो गया और युवक को थाने में हथकड़ी लगाकर पिटाई की। यही नहीं युवक पर गालियों की भी बौछार कर दी।

ग्रेटर नोएडा पुलिस ने युवक को थाने में हथकड़ी लगाकर पीटा।

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। उत्तर प्रदेश पुलिस का शर्मनाक चेहरा एक बार फिर सामने आया है। ग्रेटर नोएडा में एक ऐसी घटना हुई है, जिसने पुलिस के रवैये पर एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल एक युवक को पुलिसकर्मी से यह पूछना भारी पड़ गया कि आपने हेलमेट क्यों नहीं लगाया है। इस सवाल से तमतमाए पुलिसवाले ने युवक को हिरासत में ले लिया। पीड़ित युवक की पहचान रवि नाम के शख्स के रूप में हुई है। पुलिसवाले ने न सिर्फ उसे गिरफ्तार किया बल्कि कई थप्पड़ भी मारे, फिर थाने में हथकड़ी लगाकर जमकर उसकी पिटाई भी। जब इससे दिल नहीं भरा तो युवक को शांति भंग में जेल भेज दिया। इसके साथ ही थाना ईकोटेक-3 परिसर में युवक पर गालियों की बौछार की। पीड़ित ने पुलिसकर्मियों की हरकत की मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्डिंग कर ली है, जो अब सुर्खियों में है।

