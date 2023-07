Noida Police Encounter: पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ दस हजार का इनामी बदमाश, गिरफ्तार

Noida Police Encounter ग्रेटर नोएडा पुलिस नॉलेज कोतवाली क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद बंदूक लूटने वाले दस हजार के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ग्रेटर नोएडा स्थित नॉलेज पार्क कोतवाली क्षेत्र में बंदूक लूटने वाले 10 हजार के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में घायल हुए बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

