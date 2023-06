धर्म छिपाकर दोस्ती... नौकरी दिलाने के नाम पर बरेली की युवती को ग्रेटर नोएडा बुलाया, कई बार बनाया हवस का शिकार

मिस कॉल से शुरू हुई फोन वार्ता का अंजाम एक युवती को दुष्कर्म की घटना से चुकाना पड़ा। धर्म छिपाकर एक युवक ने बरेली की युवती को नौकरी दिलाने के बहाने ग्रेटर नोएडा बुलाकर नॉलेज पार्क क्षेत्र में दुष्कर्म कर वीडियो बना लिया। शादी का झांसा देकर आरोपी ने युवती को परी चौक के पास तुगलपुर में किराये का कमरा दिलवाया और तीन महीने तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा।

नौकरी दिलाने के नाम पर बरेली की युवती को ग्रेटर नोएडा बुलाकर किया दुष्कर्म (प्रतीकात्मक तस्वीर)।

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। मिस कॉल से शुरू हुई फोन वार्ता का अंजाम एक युवती को दुष्कर्म की घटना से चुकाना पड़ा। धर्म छिपाकर एक युवक ने बरेली की युवती को नौकरी दिलाने के बहाने ग्रेटर नोएडा बुलाकर नॉलेज पार्क क्षेत्र में दुष्कर्म कर वीडियो बना लिया। किराये पर कमरा दिलाया और किया दुष्कर्म आरोप है कि शादी का झांसा देकर आरोपी ने युवती को परी चौक के पास तुगलपुर में किराये का कमरा दिलवाया और तीन महीने तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। एक माह पूर्व युवक के धर्म और शादीशुदा होने का पता चलने पर युवती ने उससे दूरी बना ली। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म आरोप है कि सोमवार शाम आरोपित ने पीड़िता को वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर जेवर बुलाया और एक ओयो होटल ले जाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता की चीख सुनकर किसी व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़िता को मुक्त कराकर आरोपित को हिरासत में ले लिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने बुधवार को आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कराकर उसे मजिस्ट्रेट बयान व चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा है। पीड़िता ने बताया कि लगभग चार महीने पहले वह किसी परिचित को फोन कर रही थी, लेकिन गलत नंबर पर कॉल चली गई। कुछ समय बाद एक युवक ने फोन कर मिस कॉल के बारे में पूछा। अपना नाम बताया राज उसके बाद युवक धर्म छिपाकर बातें करने लगा। उसने अपना नाम राज बताया था। करीब तीन महीने पहले ग्रेटर नोएडा के नालेज पार्क क्षेत्र में पहले कार से घुमाया। फिर कार में ही दुष्कर्म कर वीडियो बना ली। निकला अलीगढ़ का आरिफ 27 मई को युवक के शादीशुदा होने व धर्म की जानकारी मिली। वह अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र के घरबरा गांव के रहने वाला आरिफ निकला। इस बात की शिकायत की तो वीडियो प्रसारित करने की धमकी देने लगा। इसी वजह से उससे दूरी बना ली। 26 जून को फोन पर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर जेवर आने को कहा। देर शाम वह जेवर पहुंची तो विडियो डिलीट करने का अनुरोध करने लगी, लेकिन वह झूठ बोलकर ओयो होटल ले गया, जहां रात को उसने फिर से दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लेकर युवती को उसके चंगुल से आजाद कराया व बुधवार को पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया।

Edited By: Geetarjun