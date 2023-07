Greater Noida: दहेज में नहीं मिली कार तो ससुरालियों ने विवाहिता पर ढाया जुल्म, तंग आकर महिला ने की आत्महत्या

जारचा कोतवाली क्षेत्र के गांव खंडेरा में विवाहिता ने दहेज लोभी सुसरालियों के उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या कर ली। उसने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दी है। महिला के भाई ने मामले में आरोपित पति जेठ व जेठानी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दी। (सांकेतिक तस्वीर)

दादरी, संवाद सहयोगी। जारचा कोतवाली क्षेत्र के गांव खंडेरा में विवाहिता ने दहेज लोभी सुसरालियों के उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या कर ली। उसने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दी है। महिला के भाई ने मामले में आरोपित पति, जेठ व जेठानी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दुजाना गांव के रहने वाले आदर्श नागर ने बताया कि उन्होंने अपनी बहन रिनी की शादी 21 अप्रैल 2022 को खंडेरा गांव के रहने वाले जगवीर के बेटे सुनील के साथ की थी। दोनों से छह माह का बेटा भी है। आरोप है कि रिनी का पति सुनील, जेठ ब्रजेश, जेठानी अंजु दिए गये दान दहेज से खुश नहीं थे। शादी के बाद से ही बहन को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे। दहेज में की थी पांच लाख रुपये की मांग दहेज में पांच लाख रुपये और ब्रेजा कार लाने की मांग करते थे। यह बात बहन ने मायके आकर स्वजन को बताई थी। उन्होंने बहन के सुसरालियों को कई बार समझाया कि जितनी हमारी क्षमता थी उतना दान दहेज हमने दे दिया, अब और नहीं दे पाएंगे। इसके बाद भी ससुराल पक्ष के लोग नहीं मानें। लगातार रिनी को दहेज की मांग को लेकर मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते रहे। उनकी इसी प्रताड़ना से दुखी होकर बुधवार घर के लोग बाहर गये थे दोपहर बारह बजे के करीब रिनी ने अपनी सहेली को फोन कर बताया कि सुसराल वाले बहुत परेशान कर रहे है। साढ़े बारह बजे कमरा बंद करके गले मे फंदा डालकर पंखे से लटक कर महिला ने आत्महत्या कर ली। वापस आने पर सुसरालियों ने कमरा बंद देखकर शक होने पर दरवाजा तोड़ा। अंदर देखने पर पता चला कि महिला ने आत्महत्या कर ली है। मामले में पति सुनील, जेठ ब्रजेश व जेठानी अंजु के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। जारचा कोतवाली प्रभारी ज्ञान सिंह गुर्जर ने बताया कि आरोपितों की तलाश की जा रही है। रिपोर्ट इनपुट- प्रवीण विक्रम सिंह

Edited By: Abhi Malviya