ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में चलते-चलते रुकी लिफ्ट, बच्चे समेत फंसे चार

ग्रेटर नोएडा में बड़े और नामी बिल्डर लोगों को बड़े-बड़े सपने दिखा कर लाखों-करोड़ों के फ्लैट बेच रहे हैं लेकिन इतनी रकम खर्च करने के बाद भी खरीददार खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।ताजा मामला महागुन बिल्डर की ग्रेटर नोएडा सेक्टर-10 स्थित महागुन मंत्रा-2 सोसाइटी का है जहां लिफ्ट में आ रही बार-बार खराबी से वहां रहने वाले लोग दहशत में हैं।

ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में लिफ्ट रुक जाने से फंसे लोग।

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। ग्रेटर नोएडा में बड़े और नामी बिल्डर लोगों को बड़े-बड़े सपने दिखा कर लाखों-करोड़ों के फ्लैट बेच रहे हैं, लेकिन इतनी रकम खर्च करने के बाद भी खरीददार खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ताजा मामला महागुन बिल्डर की ग्रेटर नोएडा सेक्टर-10 स्थित महागुन मंत्रा-2 सोसाइटी का है, जहां लिफ्ट में आ रही बार-बार खराबी से वहां रहने वाले लोग दहशत में हैं। सोमवार को महागुन मंत्रा-2 के गंगा टॉवर में अचानक लिफ्ट रुक गई, जिसमें उसमें सवार चार लोग फंस गए। सोसाइटी में रहने वाले उमाशंकर माथुर ने बताया कि सोमवार 10 जुलाई को उनका परिवार और पड़ोस की महिलाएं (कुल 4 महिलाएं और दो बच्चे) लिफ्ट से नीचे उतर रहे थे। 24वीं मंजिल से आ रही लिफ्ट पॉवर कट होने से नीचे आकर दूसरी और तीसरी मंजिल के बीच फंस गई। दो मिनट तक पॉवर आने का इंतजार करने के बाद लिफ्ट में फंसी महिलाओं ने मेंटेनेंस विभाग को इंटरकॉम से सूचना दी। सूचना पाकर सोसाइटी के मेंटेनेंस विभाग की रेस्क्यू टीम ने मैनुअली लिफ्ट का दरवाजा खोला और फंसे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया। सबसे पहले बच्चों को खींच कर निकाला गया। इसके बाद महिलाएं को निकाला गया।

Edited By: Nitin Yadav