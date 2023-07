Greater Noida: प्रेमी संग निजी पल बिता रही थी मां, आठ साल के मासूम ने देखा तो पानी में डूबोकर मार डाला

ग्रेटर नोएडा में एक बच्चा जून से ही गायब था जिसकी तलाश में पुलिस लगी थी। चार दिन पहले ही बच्चे का शव संभल से बरामद किया गया था। अब पुलिस ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे किए हैं उससे हर कोई हैरान है। एक मां अपने बेटे की हत्या कर सकती है यह बात किसी को समझ नहीं आ रही।

नोएडा पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर किया मामले का खुलासा।

Your browser does not support the audio element.

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर कोतवाली क्षेत्र में बुधवार को एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक बच्चा छह जून से गायब था जिसका शव चार दिन पहले मिला था, अब उसकी हत्या की बात सामने आ रही है। आठ साल के मासूम की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी मां ने ही की थी। पुलिस ने इस मामले का पर्दाफाश करते हुए कई राज खोले हैं जिससे हर कोई हैरान है। छह जून से गायब आठ साल के बच्चे का चार दिन पहले संभल में शव मिला था। पुलिस ने बताया है कि बच्चे की मां के रेलवे में नौकरी करने वाले युवक अमरपाल से अवैध संबंध थे। दोनों को बेटे ने आपत्तिजनक हालत में देख लिया था मासूम बेटे ने अपनी मां और उसके प्रेमी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इसके बाद ही दोनों ने हत्या की साजिश रची। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि दोनों ने बच्चे को पानी में डुबोकर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद दोनों ने शव को संभल में फेंक दिया था। घटना में शामिल बच्चे की मां, प्रेमी व दो अन्य सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

Edited By: Pooja Tripathi