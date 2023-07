ग्रेटर नोएडा के बिसरख गांव के रहने वाले चेतन भाटी पुत्र सुदेश भाटी बुधवार को डाक कावड़ लेने हरिद्वार गए थे। वहां से आज यानी शुक्रवार सुबह डाक कावड़ उठाकर ग्रेटर नोएडा के लिए निकले। रास्ते में रुड़की के पास आकर बेहोश होकर गिर गए उनके साथ के कांवड़िया थोड़ा आगे निकल गए। करीब 20 मिनट बाद उनके अन्य साथी कावड़िया पीछे से आए।

हरिद्वार से कावंड़ लाते समय आया हार्ट अटैक, ग्रेटर नोएडा के शख्स की मौत

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। ग्रेटर नोएडा के बिसरख गांव के रहने वाले चेतन भाटी पुत्र सुदेश भाटी बुधवार को डाक कावड़ लेने हरिद्वार गए थे। वहां से आज यानी शुक्रवार सुबह डाक कावड़ उठाकर ग्रेटर नोएडा के लिए निकले। रास्ते में रुड़की के पास आकर बेहोश होकर गिर गए, उनके साथ के कांवड़िया थोड़ा आगे निकल गए। करीब 20 मिनट बाद उनके अन्य साथी कावड़िया पीछे से आए। उन्होंने देखा कि चेतन बेहोशी की हालत में सड़क पर पड़े हुए थे। थोड़ी देर बाद चेतन को होश आ गया और उसने अपने गांव के अन्य साथियों के साथ बैठक दाल चावल भी खाए। लेकिन दाल चावल खाने के तुरंत बाद उन्हें उल्टी आई और बेहोश होकर गिर गए। तत्काल उन्हें रुड़की के सरकारी अस्पताल में ले जाएगा, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत का कारण हार्ट फेल होना बताया गया। चेतन की एक बेटी और एक बेटा है

Edited By: Geetarjun