Greater Noida: ढाबे में शराब पीने से रोका तो आरोपितों ने ढाबा संचालक से की मारपीट, CCTV कैमरे में कैद हुई घटना

ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित इकोटेक तीन कोतवाली क्षेत्र में एक ढाबा संचालक के साथ चार व्यक्तियों द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि देवीलाल के ढाबे पर रात में गांव के चार युवक शराब पीने पहुंचे थे। ढाबा संचालक ने युवकों से ढाबे में शराब पीने से मना कर दिया जिसपर विवाद हो गया। इसके बाद आरोपितों ने ढाबा संचालक के साथ जमकर मारपीट की।

ढाबे में शराब पीने से रोका तो आरोपितों ने ढाबा संचालक से की मारपीट।

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित इकोटेक तीन कोतवाली क्षेत्र में एक ढाबा संचालक के साथ चार व्यक्तियों द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि इकोटेक तीन कोतवाली क्षेत्र में स्थित देवीलाल के ढाबे पर रात में गांव के चार युवक शराब पीने पहुंचे थे। ढाबा संचालक ने युवकों से ढाबे में शराब पीने से मना कर दिया, जिसपर विवाद हो गया। इसके बाद आरोपितों ने ढाबा संचालक के साथ जमकर मारपीट की। थाने से 200 मीटर पर गुंडई, ढाबा संचालक को जमकर पीटा ग्रेटर नोएडा : थाने से 200 मीटर पर ढाबा संचालक और उसके कर्मचारियों को दबंगों ने जमकर पीटा। ढाबा में जबरन शराब पीने का दबाव बना रहे थे आरोपित। मना करने पर घटना को दिया अंजाम, मारपीट की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। PS ECOTECH 3… pic.twitter.com/UuI38M4w82 July 16, 2023 जल्द होंगे आरोपित गिरफ्तार: पुलिस मारपीट की यह घटना ढाबे में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर आरोपित युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस ने कहा कि आरोपितों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Edited By: Nitin Yadav