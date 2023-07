Greater Noida के बादलपुर कोतवाली प्रभारी ने कांवड़िए से की अभद्रता, कहीं आपत्तिजनक बातें।

ग्रेटर नोएडा के सादोपुर छिडोली गांव से हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां गांव में पुश्तैनी जगह पर जल चढ़ाने के लेकर विवाद हो गया। इसके बाद पुलिस ने वहां से लोगों और कांवड़ियों को अपने-अपने घर पर जल चढ़ाने के की बाते कहीं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कोतवाली प्रभारी गुस्से में आग बबूला होते हुए शख्स को आपत्तिजनक बातें बोलते हैं।

Greater Noida के बादलपुर कोतवाली प्रभारी ने कांवड़िए से की अभद्रता, कहीं आपत्तिजनक बातें।

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। ग्रेटर नोएडा के सादोपुर छिडोली गांव से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां गांव में पुश्तैनी जगह पर जल चढ़ाने के लेकर विवाद हो गया। इसके बाद पुलिस ने वहां से लोगों और कांवड़ियों को अपने-अपने घर पर जल चढ़ाने के की बाते कहीं। वहीं, इस विवाद का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें बादलपुर कोतवाली प्रभारी ने कांवड़िए से अपने घर जान की बातें कहते हैं। इसी दौरान एक शख्स वहां से गुजर रहा होता है तभी अधिकारी शख्स से पूछते हैं कि तेरा घर कहां, जिस पर लोगों बताते हैं कि उनका घर यहीं है। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर कोतवाली प्रभारी ने कांवड़िए से की अभद्रता।@noidapolice @Uppolice @CMOfficeUP pic.twitter.com/QsJ52vbyNW July 16, 2023 इस पूरे घटनाक्रम के बाद कोतवाली प्रभारी गुस्से में आग बबूला होते हुए शख्स को आपत्तिजनक बातें बोलते हैं और अपने साथी कर्मियों से कांवड़िए को पुलिस की गाड़ी में बैठाने की बातें कह रहे हैं।

Edited By: Nitin Yadav