Greater Noida: यमुना में बढ़ा जलस्तर तो ग्रेटर नोएडा प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, बनाई 17 बाढ़ चौकियां।

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए ग्रेटर नोएडा प्रशासन ने यमुना से सटे 10 गांव के लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है और 17 बाढ़ चौकियों की स्थापना की है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है की नदी में छोड़े जाने वाले पानी से बाढ़ पर पूरी नजर बनाकर रखें। पिछले कुछ दिनों से अच्छी वर्षा हो रही है। बारिश के कारण नदी में जल का स्तर लगातार बढ़ रहा है। यमुना नदी में दिल्ली से पानी भी छोड़ा जा रहा है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है। एडीएम वित्त अतुल कुमार ने बताया बाढ़ के मद्देनजर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 17 बाढ़ चौकियों का निर्माण किया गया है। जिला स्तर पर 11 व ब्लॉक स्तर पर 22 टीम का भी गठन किया गया है। इन गांवों को जारी किया अलर्ट यमुना नदी के पास में बसे सफीपुर, मकनपुर, लतीफपुर, मोमनाथल सहित 10 से अधिक गांव के लोगों को यमुना के बढ़ते जलस्तर से सचेत कर दिया गया है। उन्हें अपना जरूरी सामान सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिए हैं। दिल्ली से छोड़े जाने वाले पानी के मद्देनजर जिला प्रशासन के अधिकारी यमुना नदी में बढ़ने वाले जलस्तर पर पूरी निगाह बनाए हुए हैं।

Edited By: Nitin Yadav