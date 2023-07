Greater Noida: ग्राउंड फ्लोर पर टहल रही थी मां, देखने के चक्कर में 18वीं मंजिल से गिरा 12 साल का बेटा, मौत

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 25 मंजिल तक की कई सोसायटी हैं। हर सोसायटी में बालकनी दी गई है। पिछले लगभग दो वर्ष के दौरान सोसायटी में ऊपर की मंजिल से गिरने से लगभग दस लोगों की मौत हो चुकी है। जिन लोगों के घरों में छोटे बच्चे हैं सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने या तो बालकनी को बंद करा दिया है या जाल लगा दिया है।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एस डिवाइनो सोसायटी में 18वीं मंजिल से गिरकर हुई बच्चे की मौत। जागरण

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बिसरख कोतवाली क्षेत्र की डिवैनो सोसायटी में 12 वर्ष का एक किशोर 18वीं मंजिल से नीचे गिर गया। उपचार के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया। जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। किशोर की मौत से परिवार में कोहराम में मच गया। पुलिस ने बताया कि सोसायटी के फ्लैट नंबर 1802 टावर नौ में मनीष कुमार गिरी परिवार के साथ रहते हैं। वह एक आईटी कंपनी में काम करते हैं। उनकी पत्नी सपना डॉक्टर हैं। मां को देखने के चक्कर में गिरा विराट उनका बेटा विराट(12) कक्षा सातवीं में पढ़ता था। काम के संबंध में मनीष कुमार कहीं बाहर गए थे। बृहस्पतिवार रात लगभग साढ़े दस बजे सपना सोसायटी में नीचे टहल रहीं थी। उनका बेटा बालकली में खड़ा था। इस दौरान अनियंत्रित होकर वह नीचे गिर गया। घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। आस-पास के लोग उसे लेकर अस्पताल पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। बच्चे की मौत से सोसायटी में मातम छा गया। पूर्व में भी हो चुकी हैं कई घटनाएं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 25 मंजिल तक की कई सोसायटी हैं। हर सोसायटी में बालकनी दी गई है। पिछले लगभग दो वर्ष के दौरान सोसायटी में ऊपर की मंजिल से गिरने से लगभग दस लोगों की मौत हो चुकी है। जिन लोगों के घरों में छोटे बच्चे हैं सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने या तो बालकनी को बंद करा दिया है या जाल लगा दिया है। बहुत सी सोसायटी की बालकनी खुली हुई हैं।

Edited By: Pooja Tripathi