नोएडा में छात्रा से दिनदहाड़े सोने की चेन और मोबाइल लूटा, बाइक सवार तीन बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम

महिला सुरक्षा गश्त और जगह-जगह तैनाती का दम भरने वाली गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस के दावे खोखले दिखाई पड़ रहे हैं। दिन हो या रात आपराधिक वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मंगलवार दोपहर परीक्षा देकर घर लौट रही छात्रा से कोतवाली सेक्टर-39 क्षेत्र में सोने की चेन और मोबाइल फोन लूट लिया। बदमाश सेक्टर-39 की तरफ भाग गए।

नोएडा में छात्रा से दिनदहाड़े सोने की चेन और मोबाइल लूटा

