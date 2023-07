Noida: सोसाइटी में छात्रा को कुत्तों को खाना खिलाना पड़ा भारी, महिलाओं जड़े थप्पड़

कोतवाली सेक्टर-113 क्षेत्र स्थित गोल्फ सिटी सोसाइटी में छात्रा द्वारा आवारा कुत्तों को खाना खिलाना भारी पड़ गया। सोसाइटी की महिलाओं ने इसका विरोध किया और छात्रा को थप्पड़ जड़ दिया। पीड़िता ने एक पुरुष और तीन महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। छात्रा जैसमिन फुकान ने पुलिस में दर्ज कराई एफआईआर में बताया कि वह दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा है।

नोएडा, जागरण संवाददाता। कोतवाली सेक्टर-113 क्षेत्र स्थित गोल्फ सिटी सोसाइटी में छात्रा द्वारा आवारा कुत्तों को खाना खिलाना भारी पड़ गया। सोसाइटी की महिलाओं ने इसका विरोध किया और छात्रा को थप्पड़ जड़ दिया। पीड़िता ने एक पुरुष और तीन महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। छात्रा जैसमिन फुकान ने पुलिस में दर्ज कराई एफआईआर में बताया कि वह दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा है। बृहस्पतिवार रात माता-पिता घर पर नहीं थे। रात करीब 10.30 वह दोस्त के साथ सोसाइटी परिसर में घूमने वाले कुत्तों को खाना खिला रही थी। तभी सोसाइटी की कुछ महिलाएं आईं और कुत्तों को खाना खिलाने का विरोध करने लगीं। छात्रा का आरोप है कि जब उन्होंने महिलाओं से विरोध करने का कारण पूछा तो सोसाइटी में नियम का हवाला देने लगीं, जबकि सोसाइटी में ऐसा कोई नियम नहीं है। छात्रा ने बताया कि इस पर स्वाति, रश्मि और सुनीता गुप्ता नाम की महिलाओं ने झगड़ा करना शुरू कर दिया। आरोप है कि रश्मि ने फोन छीन लिया और स्वाति ने थप्पड़ मार दिया। साथ ही धक्का देकर गिरा दिया। साथ ही सोसाइटी के राजीव मिश्रा ने सोसाइटी से उठवा देने की धमकी भी दी। छात्रा का दावा है कि महिलाओं द्वारा अभद्रता करने का उसके पास वीडियो भी है। जिसमें एक महिला फोन छीनने की कोशिश कर रही हैं। कोतवाली प्रभारी का कहना है कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

