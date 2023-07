कुख्यात रणदीप भाटी ने DCP ग्रेटर नोएडा से जताया जान का खतरा, 'एनकाउंटर में मार सकती है पुलिस'; मांगी सुरक्षा

ग्रेटर नोएडा के रिठौरी गांव का रहने वाला कुख्यात रणदीप भाटी ने डीसीपी ग्रेटर नोएडा साद मियां खान और एसओजी टीम से जान का खतरा बताया है। रणदीप की पत्नी ने मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि पुलिस टीम उसके पति व जेठ कुलवीर भाटी को एनकाउंटर में मार सकती है। दोनों की सुरक्षा बढ़ाई जाए। वर्तमान में रणदीप व कुलवीर जेल में बंद है।

DCP ग्रेटर नोएडा से कुख्यात रणदीप भाटी ने जताया जान का खतरा।

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। ग्रेटर नोएडा के रिठौरी गांव का रहने वाला कुख्यात रणदीप भाटी ने डीसीपी ग्रेटर नोएडा साद मियां खान और एसओजी टीम से जान का खतरा बताया है। रणदीप की पत्नी ने मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि पुलिस टीम उसके पति व जेठ कुलवीर भाटी को एनकाउंटर में मार सकती है। दोनों की सुरक्षा बढ़ाई जाए। वर्तमान में रणदीप व कुलवीर जेल में बंद है। उसकी पत्नी ने यह भी कहा है कि हाल ही में जारचा कोतवाली में जो मुकदमा दर्ज किया गया है, उस मामले में गवाही पूरी हो चुकी है। दरअसल, दो महीने पहले एसटीएफ ने मेरठ में दुजाना गांव के रहने वाले कुख्यात अनिल दुजाना को मुठभेड़ में मार गिराया था। अनिल दुजाना के मारे जाने के बाद अन्य गैंगस्टर को जान का खतरा सताने लगा है। इसी के चलते रणदीप की पत्नी ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। उसने आशंका व्यक्त की है कि पुलिस उसके पति को मुठभेड़ में मार सकती है। वहीं, डीसीपी ग्रेटर नोएडा साद मियां खान का इस मामले में कहना है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार की जा रही है। पत्र के संबंध में उनको कोई जानकारी नहीं है।

Edited By: Geetarjun