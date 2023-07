कोतवाली सेक्टर-39 क्षेत्र के एक व्यक्ति से साइबर अपराधियों ने जाल में फंसाकर 4.91 लाख रुपये ठग लिए। ठगों द्वारा और रकम मांगे जाने पर पीड़ित को ठगी का अहसास हुआ। सेक्टर-46 गार्डेनिया गेलेरिया सोसायटी के अल्पेश लाठिया ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत में बताया कि 24 जुलाई को उनके पास अज्ञात व्यक्ति का फोन आया। उसने कहा कि वो फेडेस कंपनी से बात कर रहा है।

Noida News: खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का पुलिसकर्मी बताकर की 4.91 लाख की ठगी

