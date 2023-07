Greater Noida: सुपरटेक ईको विलेज-2 सोसाइटी के फ्लैट में लगी आग, आसमान में उड़ रहा काले धुएं का गुबार

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सुपरटेक ईको विलेज-2 सोसाइटी के टावर बी4 के फ्लैट नंबर 902 में आग लग गई है। इससे काला धुआं आसमान तक उड़ रहा है। इससे 167 परिवारों की जान पर आ पड़ी है। टावर में कोई अग्निशामक यंत्र उपलब्ध नहीं है कोई अग्नि हाइड्रेंट नहीं है और कोई धुआं डिटेक्टर उपलब्ध नहीं है। दमकल विभाग को आग लगने की सूचना दी गई है।

सुपरटेक ईको विलेज-2 सोसाइटी के फ्लैट में लगी आग, आसमान में उड़ रहा काले धुएं का गुबार

नोएडा, जागरण संवाददाता। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सुपरटेक ईको विलेज-2 सोसाइटी के टावर बी4 के फ्लैट नंबर 902 में आग लग गई है। इससे काला धुआं आसमान तक उड़ रहा है। इससे 167 परिवारों की जान पर आ पड़ी है। टावर में कोई अग्निशामक यंत्र उपलब्ध नहीं है, कोई अग्नि हाइड्रेंट नहीं है और कोई धुआं डिटेक्टर उपलब्ध नहीं है। दमकल विभाग को आग लगने की सूचना दी गई है।

Edited By: Geetarjun