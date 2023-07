Greater Noida: डरे सहमे बच्चे दूसरे दिन नहीं पहुंचे स्कूल, फीस जमा नहीं होने पर 20 घंटे तक रखा था कमरे में बंद

ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित बीजीएस विजनाथन स्कूल में फीस जमा न होने पर करीब 20 बच्चों को कमरे में कई घंटे बंद रखने के मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक ने जांच कमेटी गठित कर दी है। कमेटी ने बुधवार को स्कूल पहुंचकर जांच पड़ताल की। कमेटी की ओर से कमरे में बंद करने वाला सीसीटीवी फुटेज कब्जे में गया है।

फीस जमा नहीं होने पर 20 घंटे तक बच्चों को रखा था कमरे में बंद। (फाइल फोटो)

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित बीजीएस विजनाथन स्कूल में फीस जमा न होने पर करीब 20 बच्चों को कमरे में कई घंटे बंद रखने के मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक ने जांच कमेटी गठित की है। कमेटी ने बुधवार को स्कूल पहुंचकर जांच पड़ताल की। कमेटी की ओर से कमरे में बंद करने वाला सीसीटीवी फुटेज कब्जे में गया है। अभिभावकों ने बताया कि मंगलवार की घटना से बच्चे इतना डर गए हैं कि उन्होंने स्कूल जाने से ही मना कर दिया। अभिभावक श्यामेंद्र नागर ने बताया कि उनके परिवार के स्कूल में छह बच्चे पढ़ते हैं।वह क्रमश: सातवीं, नौवीं में है। अभिभावकों ने किया हंगामा आरोप है कि स्कूल ने उनके बच्चों समेत करीब 20 बच्चों को कक्ष में कई घंटों तक बंद कर दिया। मामले की जानकारी होने पर अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ हंगामा भी किया। मामले के तूल पकड़ने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. धर्मवीर सिंह ने चार सदस्य कमेटी गठित कर जांच करने के आदेश दिए थे। कमेटी के सदस्यों ने शिक्षकों व प्रधानाचार्य से बच्चों को बंद करने के मामले में पूछताछ की। अभिभावकों ने बताया कि टीम ने स्कूल से बच्चों को कक्ष में बंद करने वाला सीसीटीवी फुटेज भी कब्जे में ले लिया है। जल्द ही जांच पूरी कर रिपोर्ट डीआईओएस को प्रेषित की जाएगी। स्कूल प्रधानाचार्य मीनाक्षी ने इस तरह की कोई घटना न होने की बात कही हैं। डीआइओएस का कहना है कि जल्द ही जांच पूरी हो जाएगी। यदि स्कूल प्रबंधन दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई होगी। रिपोर्ट इनपुट- अंकुर त्रिपाठी

