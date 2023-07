बताया जा रहा है कि दोनों बदमाश पिछले दिनों बादलपुर कोतवाली क्षेत्र में गांव अच्छेजा के रहने वाले विक्रम सिंह से लुटेरों ने करीब चार लाख रुपये लूट लिए थे। विरोध करने पर लुटरों ने तमंचे से फायर भी किया था लेकिन गोली नहीं चल सकी थी। इसके बाद तमंचे की बट से हमला कर घायल कर दिया था। विक्रम सिंह एसबीआइ का ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं।

Noida Police Encounter: नोएडा में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़, दो बदमाश गिरफ्तार

Your browser does not support the audio element.

नोएडा, जागरण संवाददाता। गौमबुद्धनगर कमिश्नरेट की कोतवाली फेज-दो क्षेत्र बुधवार दोपहर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो भी हो गया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों बदमाश पिछले दिनों बादलपुर कोतवाली क्षेत्र में गांव अच्छेजा के रहने वाले विक्रम सिंह से लुटेरों ने करीब चार लाख रुपये लूट लिए थे। विरोध करने पर लुटरों ने तमंचे से फायर भी किया था, लेकिन गोली नहीं चल सकी थी। इसके बाद तमंचे की बट से हमला कर घायल कर दिया था। विक्रम सिंह एसबीआइ का ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं। इस मामले में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बादलपुर कोतवाली प्रभारी रविंद्र कुमार को निलंबित कर दिया था। तब से कमिश्नरेट पुलिस लुटेरों को पकड़ने में जुटी थी।

Edited By: Abhishek Tiwari