School Closed in Noida: दिल्ली-NCR में सुबह-सुबह जोरदार बारिश, आज नोएडा के सभी स्कूलों की छुट्टी; आदेश जारी

School Closed in Noida दिल्ली-एनसीआर में आज बुधवार सुबह से भारी बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के कारण आज गौतमबुद्ध नगर जिले में सभी स्कूल बंद रहेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक गौतम बुध नगर ने सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं। भारी बारिश से शहर के मुख्य मार्ग से लेकर मोहल्लो में जलभराव हो गया है। इसके चलते सड़कों पर आवाजाही प्रभावित हो रही है।

दिल्ली-NCR में तेज बारिश के बाद जिला प्रशासन का फैसला, आज नोएडा के सभी स्कूलों की छुट्टी

