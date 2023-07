स्टेशन पर ट्रेन के रोकने को लेकर दादरी कोतवाली प्रभारी सुजीत उपाध्याय ने बताया कि अधिक वर्षा होने के कारण ट्रेन को दादरी स्टेशन पर रोके जाने की सूचना रेलवे विभाग की तरफ से फ्लैश हुई थी सूचना के आधार पर 100 से अधिक पुलिसकर्मी स्टेशन पर पहुंचे और यात्रियों को उनके बताए गए गंतव्य पर सुविधा के अनुसार भेजा गया।

स्टेशन पर रोकी ट्रेन और यात्रियों से उतरने का किया आग्रह। वीडियो ग्रैब

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। बीते सप्ताह से उत्तर भारत के कई राज्यों में हो रही बारिश आफत बन गई है। बारिश के चलते दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है जिसकी वजह से रेलवे ट्रैक बाधित हो गया है। रेल ट्रैक बाधित होने से जम्मू तवी एक्सप्रेस के यात्रियों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ा। ट्रेन को दादरी रेलवे स्टेशन पर रुकवा दिया गया। यात्रियों को दादरी स्टेशन पर उतारकर बस और ओला कैब से वापस दिल्ली जाने के निर्देश दिए गए। पुलिसवालों ने माइक से अनाउंस करवाया कि ट्रेन आगे नहीं जाएगी। पुलिस ने माइक लगाकर की घोषणा पुलिस ने स्टेशन पर घोषणा की, यह ट्रेन का आखिरी स्टेशन है सभी यात्री यहीं उतर जाएं। कोई भी ट्रेन में न रहे क्योंकि यह ट्रेन आगे नहीं जाएगी। सभी यात्रियों को वापस दिल्ली भेजा गया। दादरी कोतवाली पुलिस ने यात्रियों को वापस भेजने में मदद की। दादरी कोतवाली प्रभारी ने दी ये जानकारी स्टेशन पर ट्रेन के रोकने को लेकर दादरी कोतवाली प्रभारी सुजीत उपाध्याय ने बताया कि अधिक वर्षा होने के कारण ट्रेन को दादरी स्टेशन पर रोके जाने की सूचना रेलवे विभाग की तरफ से फ्लैश हुई थी। सूचना के आधार पर 100 से अधिक पुलिसकर्मी स्टेशन पर पहुंचे और यात्रियों को उनके बताए गए गंतव्य पर सुविधा के अनुसार भेजा गया। 'ये ट्रेन आगे नहीं जाएगी...बस या कैब से जाएं दिल्ली', दादरी में जम्मू तवी एक्स्प्रेस से यात्रियों को उतारा गया #JammuTawiExpress #Heavyrainfall #NoidaPolice @noidapolice https://t.co/5C01JxuKyv pic.twitter.com/6X234zghip— Pooja TRIPATHI (@PoojaT189) July 11, 2023

Edited By: Pooja Tripathi