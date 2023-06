Noida: मायके से नहीं लौटी पत्नी तो शराबी पति ने तालाब में कूदकर की आत्महत्या, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा

नोएडा में बीरमपुर गांव में एक व्यक्ति ने तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार बीरमपुर गांव का रहने वाला शेर मोहम्मद उर्फ शेरू बुधवार को शराब के नशे में तालाब में कूद गया। मृतक की पत्नी अधिक शराब पीने की वजह से करीब आठ साल पहले उसे को छोड़कर मायके चली गई थी। शेरू अक्सर पत्नी से फोन कर गांव लौटने के लिए कहता रहता था।

मायके से नहीं लौटी पत्नी तो शराबी पति ने तालाब में कूदकर की आत्महत्या

Your browser does not support the audio element.

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। नोएडा में बीरमपुर गांव में एक व्यक्ति ने तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार बीरमपुर गांव का रहने वाला शेर मोहम्मद उर्फ शेरू बुधवार को शराब के नशे में तालाब में कूद गया। आठ साल पहले गई थी मायके ग्रामीणों ने पुलिस को जानकारी दी। जब तक पुलिस ने गोताखोरों की मदद से व्यक्ति को तालाब से बाहर निकाला, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बताया जाता है कि मृतक की पत्नी अधिक शराब पीने की वजह से करीब आठ साल पहले उसे को छोड़कर मायके चली गई थी। गहरे तालाब में कूदकर दी जान शेरू अक्सर पत्नी से फोन कर गांव लौटने के लिए कहता रहता था। शराब नहीं छोड़ने तक पत्नी वापस लौटने को तैयार नहीं थी। बुधवार को शेरू शराब पीकर गहरे तालाब में कूद गया, जहां पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। वहीं सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित ओमिक्रोन तीन सेक्टर के ग्रीन बेल्ट में पेड़ पर युवक का शव लटका मिला है। युवक ने आत्महत्या की है। मूल रूप से महोबा के रहने वाले बच्ची लाल सेक्टर ओमीक्रोन तीन में परिवार के साथ रहते थे। बुधवार सुबह बच्ची लाल के 20 साल के बेटे रामवीर ने नीम के पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रथम दृष्टया जांच में पता चला है कि युवक लंबे समय से मानसिक तनाव में था।

Edited By: Shyamji Tiwari