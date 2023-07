Noida: भारी बारिश में शराब पीकर नाले में कूदा शख्स, 25 घंटे तक चली खोज के बाद मिला शव

नोएडा में एक शख्स का नाले से शव निकाला गया है। पुलिस ने बताया कि गुरुवार को वो नशे की हालत में नाले में कूद गया था। लगभग 25 घंटे बाद दूसरे दिन यानी शुक्रवार को उसका शव मिला। शख्स की उम्र लगभग 35 वर्ष है। सेक्टर-49 थाना क्षेत्र के सेक्टर-50 में जेजे कॉलोनी का निवासी सुभाष उर्फ ​​सिट्टी शराब के नशे में नाले में कूद गया।

शराब पीकर नोएडा के नाले में कूदे शख्स की पांच किमी दूर मिली लाश (सांकेतिक तस्वीर)।

Your browser does not support the audio element.

नोएडा, पीटीआई। नोएडा में एक शख्स का नाले से शव निकाला गया है। पुलिस ने बताया कि गुरुवार को वो नशे की हालत में नाले में कूद गया था। लगभग 25 घंटे बाद दूसरे दिन यानी शुक्रवार को उसका शव मिला। शख्स की उम्र लगभग 35 वर्ष है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गुरुवार को सेक्टर-49 थाने में अधिकारियों को सूचित किया कि सेक्टर-50 में जेजे कॉलोनी का निवासी सुभाष उर्फ ​​सिट्टी शराब के नशे में नाले में कूद गया। इस दौरान भारी बारिश भी हो रही थी, जिस कारण नाले में पानी ज्यादा था। इस वजह से वो नाले में लापता हो गया। ढूंढने के लिए किया गया अथक प्रयास पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से नाले में अथक प्रयास कर सुभाष की तलाश की। गोताखोरों और मछली पकड़ने वाले जाल का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन पानी के तेज बहाव के कारण वह नहीं मिल सका। इतने किमी दूर जाकर मिला शव अधिकारी ने कहा कि शुक्रवार को भी तलाश जारी रही और 25 घंटे के अथक प्रयास के बाद सेक्टर-101 के पास नाले से उनका शव बरामद किया गया है। जिस स्थान पर उसने छलांग लगाई और जहां उसका शव मिला, उसके बीच की दूरी पांच किलोमीटर से अधिक है। पुलिस ने बताया कि शव को परिजनों को दिखा दिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि आगे की कानूनी कार्यवाही चल रही है।

Edited By: Geetarjun