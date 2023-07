Greater Noida: कुत्ते को डंडा मरना पड़ा भारी, डॉग मालिक ने घर में घुसकर बरसाई लाठियां

पीड़िता रुखसाना ने बताया कि पड़ोसी का कुत्ता उनके घर में घुस गया जिसने खाने में मुंह डाल दिया। पीड़ित पक्ष के एक बच्चे ने उसको डंडा मारकर भगा दिया। आरोप है कि इस बात से गुस्साए कुत्ता मालिक ने परिवार के अन्य लोगों के साथ घर में घुसकर हमला कर दिया। इस दौरान महिलाओं व बच्चों सहित सभी की डंडों से पिटाई की गई।

Greater Noida: कुत्ते को डंडा मरना पड़ा भारी, डॉग मालिक ने घर में घुसकर बरसाई लाठियां

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। दनकौर क्षेत्र के मंडी श्यामनगर में शनिवार को घर में घुसकर एक परिवार की पिटाई की गई। खाने में मुंह डाल देने पर कुत्ते को डंडा मारने के आरोप में कुत्ता मालिक के परिवार ने वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित परिवार ने दूसरे समुदाय के पड़ोसी परिवार पर मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। पीड़िता रुखसाना ने बताया कि पड़ोसी का कुत्ता उनके घर में घुस गया, जिसने खाने में मुंह डाल दिया। पीड़ित पक्ष के एक बच्चे ने उसको डंडा मारकर भगा दिया। आरोप है कि इस बात से गुस्साए कुत्ता मालिक ने परिवार के अन्य लोगों के साथ घर में घुसकर हमला कर दिया। इस दौरान महिलाओं व बच्चों सहित सभी की डंडों से पिटाई की गई। घटना में रुखसाना, मुस्कान, रुबीना व फरमान अली सहित अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं। पुलिस से मामले की शिकायत की गई। आरोप है कि शिकायत के बावजूद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस का कहना है दोनों पक्षों से पूछताछ कर मामले की जांच की जा रही है।

Edited By: Abhishek Tiwari