Noida News: कमाई सिर्फ 300 रुपये... लेकिन विभाग ने थमाया 2.52 करोड़ पर GST देने का नोटिस

नोएडा, जागरण संवाददाता। जिला बुलंदशहर के कस्बा नरौरा के देवेंद्र कुमार चौंक गए्र जब उन्हें पता चला कि उसके नाम पर गाजियाबाद और अलीगढ़ में फर्म संचालित हो रही हैं। दोनों फर्म ने वर्ष 2022-23 में 2.52 करोड़ का टर्न ओवर किया है। जिस पर उन्हें जीएसटी देना है। लोगों के यहां निर्माण स्थल पर जाकर ईंट-मिट्टी उठाकर दिनभर में 300 रुपये कमाने वाले देवेंद्र को जीएसटी विभाग के दो नोटिस प्राप्त हुए। जिसमें उसे जीएसटी भरने के लिए कहा गया। एक फर्म गाजियाबाद में और दूसरी अलीगढ़ में कोतवाली सेक्टर-63 में दर्ज कराई एफआइआर में देवेंद्र कुमार ने बताया कि 13 मार्च 2023 वह काम पर गया था। मिस्त्री को ईंटें पकड़ा रहा था, इसी बीच सूचना मिली कि उसके नाम से डाक द्वारा कुछ पत्र आए हैं। देखा तो पता चला कि उसके नाम पर दो फर्म हैं। एक फर्म गाजियाबाद में जेके टैंडर्स फर्म है और दूसरी अलीगढ़ में है। गाजियाबाद की फर्म ने वर्ष 2022-23 में 1.36 करोड़ और अलीगढ़ की फर्म ने 1.16 करोड़ रुपये का टर्न ओवर किया है। जिस पर उसे जीएसटी जमा करना है। जीएसटी नंबर की जांच कराने पर पता चला कि फर्म को कोई जितेंद्र कुमार सिसौदिया चला रहे हैं। वह अपनी मेल आइडी इस्तेमाल करता है, जबकि देवेंद्र कुमार ने कभी भी किसी फर्म का कोई पंजीकरण नहीं कराया है। उसका दोनों फर्म से कोई लेना देना नहीं है। लॉकडाउन में खोई थी नौकरी देवेंद्र ने बताया कि तीन वर्ष पहले करीब चार माह तक उसने सेक्टर-63 स्थित आइटेल कंपनी में बतौर पैकिंग हेल्पर के रूप में काम किया था, लेकिन लॉकडाउन के चलते उसे नौकरी से निकाल दिया था। तब से वह गांव में राज-मिस्त्री का काम कर रहा है। उस समय कंपनी के ठेकेदार प्रशांत और जितेंद्र कुमार सिसौदिया ने आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर वेतन देने के लिए प्राप्त किए थे। दाेनों लोगों ने ही उसके नाम पर फर्जी तरीके से फर्म तैयार कराई हैं। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार मान ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Edited By: Abhishek Tiwari