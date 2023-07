Delhi Floods Alert: यमुना का जलस्तर बढ़ने से नोएडा में सीवर ओवरफ्लो, लोगों को हो रही परेशानी

यमुना का जलस्तर बढ़ने से नोएडा के कई इलाकों में पानी भर गया है। अब जानकारी आ रही है कि सेक्टर 167 स्थित छपरौली और मंगरौली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से सीवर ओवरफ्लो हो कर बैक मार रही है। (फाइल फोटो)

यमुना का जलस्तर बढ़ने से नोएडा में सीवर ओवरफ्लो।

नोएडा, जागरण संवाददाता। हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली और आसपास के इलाके में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जहां दिल्ली की कई सड़कें जलमग्न हैं तो नोएडा की भी कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। अब जानकारी आ रही है कि सेक्टर 167 स्थित छपरौली और मंगरौली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से सीवर ओवरफ्लो हो कर बैक मार रही है, जबकि सेक्टर 137 की सड़कों पर अभी-भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं, बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया हुआ है। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को रेस्क्यू कर राहत शिविरों में भेजा जा रहा है। बंद हुआ हथिनीकुंड बैराज हरियाणा के यमुनानगर जिले में बने हथिनीकुंड बैराज के गेट बंद कर दिए गए है। इसके कारण अब दिल्ली में बाढ़ से राहत मिल सकती है। इस समय 88 हजार 329 क्यूसेक बैराज में चल रहा है। बता दें कि पहाड़ों पर वर्षा कम हो गई है। हथिनीकुंड बैराज 96 घंटे से लगातार बहता रहा है, जिसके कारण दिल्ली की तरफ पानी लगातार आ रहा था।

Edited By: Nitin Yadav