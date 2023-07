Noida Rain Alert: नोएडा डीएम का आदेश- कल बंद रहेंगे जिले के सभी स्कूल, यमुना का बढ़ता जलस्तर और बारिश है वजह

पहाड़ों में तेज बारिश से कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। यही वजह है कि यमुना नदी का भी जलस्तर पिछले दिनों में तेजी से बढ़ा है जिसके चलते दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ आ गई है और नोएडा में भी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। ऐसे में एहतियात के तौर पर गौतमबुद्ध नगर के डीएम ने शुक्रवार को सभी स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है।

नोएडा के कई इलाकों में भी यमुना का पानी बढ़ना शुरू हो गया है।

नोएडा, जागरण संवाददाता। गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने शुक्रवार को नोएडा-ग्रेटर नोएडा के 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रखने के आदेश दिए हैं। दरअसल गौतमबुद्ध नगर में भारी बारिश के कारण यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर एवं वर्षा की संभावना को देखते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के आदेश पर जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने कक्षा 12 तक के सभी बोर्ड के विद्यालय 14 जुलाई को बंद कर दिए हैं।

