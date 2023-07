यादें 1978 के बाढ़ की: खाने और पानी के लिए तरस गए थे दर्जनों गांवों के लोग, एक-दूसरे के साथ ने बचाई कई जानें

वर्ष 1978 में आई बाढ़ को याद करते हुए ये बातें बाजीतपुर गांव के रोहताश चौहान ने बताई। उन्होंने बताया उस समय यमुना से लेकर गांवों तक खेती होती थी। काफी मात्रा में यहां भूमि खाली पड़ी रहती थी। यमुना व गांवों में बीच में जो बांध आज दिखाई देता है वह तब नहीं था। इस कारण यमुना का पानी गांवों के अंदर तक पहुंच गया था।

वर्तमान समय में बाढ़ जैसे हालात। जागरण

नोएडा, लोकेश चौहानl नोएडा में उस समय न फोन थे, ना बिजली। एक दूसरी की सूचना तक को लोग तरस रहे थे। दूसरे की जिंदगी के लिए लोग सिर्फ प्रार्थना कर रहे थे। हालत यह थे कि लोग खाने और पानी के लिए भी तरस रहे थे। हेलीकॉप्टर से गांव के उन मकानों की छत पर खाना डाला जा रहा था, जो ऊंचे बने हुए थे। जो भी खाना मिलता था, उसे बचाकर रखने के बजाय गांव के सभी घरों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता था, जिससे बच्चे और बुजुर्ग भूखे न रहे। 1978 में नहीं था बांध वर्ष 1978 में आई बाढ़ को याद करते हुए ये बातें बाजीतपुर गांव के रोहताश चौहान ने बताई। उन्होंने बताया उस समय यमुना से लेकर गांवों तक खेती होती थी। काफी मात्रा में यहां भूमि खाली पड़ी रहती थी। यमुना व गांवों में बीच में जो बांध आज दिखाई देता है, वह तब नहीं था। इस कारण यमुना का पानी गांवों के अंदर तक पहुंच गया था। उस समय बाढ़ का पानी नोएडा के बीच में बसे बरौला, अगाहपुर, भंगेल तक पहुंच गया था, जबकि यमुना के पास वाले गांव बाजीतपुर, मंगरौली, छपरौली, झट्टा, बादौली, कामबख्शपुर, मोमनाथल, याकूदपुर, शाहरपु़र, रायपुर, सुल्तानपुर, छलैरा, सदरपुर, बख्तावरपुर और अन्य गांवों में काफी बुरे हालात थे। बड़ी संख्या में बह गए थे मवेशी काफी संख्या में लोगों के मवेशी भी बाढ़ में बह गए थे। फसल पूरी तरह से चौपट हो गई थी। गांवों से कुछ दिन में पानी निकल गया था, लेकिन खेतों में पानी निकलने में काफी समय लगा था। इससे पूरे वर्ष भर खेती प्रभावित रही थी। बाढ़ का पानी निकलने के बाद लोग बीमार भी खूब हुए थे, क्योंकि पानी के साथ गंदगी भी गांवों तक पहुंची थी। उस समय गांव के लोगों ने आपस में खूब मदद की थी।

