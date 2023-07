Noida: जल्द शुरू होगा नोएडा एयरपोर्ट की पेरिफेरी रोड का निर्माण, नागरिक उड्डयन विभाग से सहमति मिलने का इंतजार

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पेरिफेरी रोड का निर्माण कार्य बहुत ही जल्द शुरू होगा। इसके निर्माण का प्रस्ताव नागरिक उड्डयन विभाग के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया है। विभाग की स्वीकृति मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। पेरिफेरी रोड के यमुना एक्सप्रेस वे से जुड़ी होगी। इसके माध्यम से नाेएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल तक पहुंचा जा सकेगा।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पेरिफेरी रोड का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। (फाइल फोटो)

नोएडा, जागरण संवाददाता। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पेरिफेरी रोड का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। इसके निर्माण का प्रस्ताव नागरिक उड्डयन विभाग के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया है। विभाग की स्वीकृति मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। पेरिफेरी रोड के यमुना एक्सप्रेस वे से जुड़ी होगी। इसके माध्यम से नाेएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल तक पहुंचा जा सकेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (नियाल) से अक्टूबर 2024 में यात्री सेवाओं की शुरूआत हो जाएगी। एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल तक पहुंचने के लिए अभी तक रोड का निर्माण शुरू नहीं हो सका है। यमुना प्राधिकरण ने सड़क निर्माण के लिए किसानाें से सहमति के आधार पर जमीन खरीदने का प्रयास किया था। इस सड़क के साथ बफर जोन के लिए भी जमीन क्रय करने की योजना थी, लेकिन किसानों ने 55 सौ रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से मुआवजा की मांग करते हुए सहमति देने से इनकार कर दिया। किसानों के रुख को देखते हुए किया फैसला किसानों के रुख को देखते हुए प्राधिकरण ने एयरपोर्ट की अधिगृहीत जमीन पर पेरिफेरी रोड बनाने का फैसला किया है। पहले यह रोड 45 मीटर चौड़ी प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसे 75 मीटर चौडा़ बनाएगा। इस सड़क के निर्माण के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपाेर्ट लि. में शामिल प्रदेश सरकार और नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना प्राधिकरण की सहमति जरूरी है। तीनों प्राधिकरण इस पर अपनी सहमति दे चुके हैं। नागरिक उड्डयन विभाग को प्रस्ताव भेजकर सहमति मांगी गई है। नियाल के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि विभाग की सहमति मिलते ही सड़क निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। यह सड़क यमुना एक्सप्रेस वे से एयरपोर्ट की चारदीवारी के साथ साथ होकर कार्गो टर्मिनल तक पहुंचा जा सकेगा। इससे माल वाहक वाहन टर्मिनल तक पहुंच सकेंगे।

Edited By: Abhi Malviya