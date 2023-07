Noida: फीस न जमा होने पर स्कूल में बच्चों को कमरे में बंद करने का आरोप , पुलिस जांच में जुटी

ग्रेटर नोएडा स्थित बीजीएस विजनाथन स्कूल पर अभिभावकों ने फीस न जमा होने पर छात्रों को कमरे में बंद करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि कक्षा नर्सरी से लेकर सातवीं तक के लगभग बीस बच्चों को दो से तीन घंटे तक कमरे में बंद रखा। इस दौरान छोटे बच्चे रोने लगे। अभिभावकों ने जिला विद्यालय निरीक्षक से भी मामले की शिकायत की है।

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। ग्रेटर नोएडा स्थित बीजीएस विजनाथन स्कूल पर अभिभावकों ने फीस न जमा होने पर छात्रों को कमरे में बंद करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि कक्षा नर्सरी से लेकर सातवीं तक के लगभग बीस बच्चों को दो से तीन घंटे तक कमरे में बंद रखा। इस दौरान छोटे बच्चे रोने लगे। अभिभावकों ने जिला विद्यालय निरीक्षक से भी मामले की शिकायत की है। अभिभावकों ने बुधवार को स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। फीस न जमा होने पर स्कूल में बच्चों को प्रताड़ित करने के मामले में लगातार प्रकाश में आते रहते हैं। अभिभावकों का आरोप है कि बीजीएस विजनाथन स्कूल में फीस न जमा होने पर बच्चों को प्रताड़ित किया गया। अलग-अलग कक्षा के ऐेसे बच्चे जिनकी फीस नहीं जमा थी उन्हें एक कक्ष में एकत्र किया गया। छात्रों को फीस न जमा होने की बात बता कमरे में बंद कर दिया गया। बड़े बच्चे कमरे में उदास होकर बैठे रहे। जबकि कुछ छोटे बच्चे कमरे में बंद रहने के दौरान रोने लगे। कई घंटे बाद उन्हें बाहर निकाला गया। अभिभावक श्यामेंद्र नागर का कहना है कि स्कूल से आने के बाद बेटी ने बताया कि दो घंटे तक कमरे में बंद रखा। उन्होंने कहा कि समय पर फीस नहीं जमा करोगे तो इस प्रकार से कार्रवाई होगी। स्कूल के द्वारा की गई कार्रवाई से उनकी बेटी डरी हुई है। स्कूल की प्रधानाचार्या मिनाक्षी का कहना है कि फीस न जमा होने पर किसी भी बच्चे को कमरे में बंद नहीं किया गया है। अभिभावक गलत आरोप लगा रहे हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. धर्मवीर सिंह का कहना है कि शिकायत के आधार पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

