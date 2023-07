ग्रेनो वेस्ट की सोसायटियों में लोगों के लिफ्ट में फंसने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला गौर सिटी- 2 की गैलेक्सी सोसायटी का है। जहां देर रात एक बच्चा लिफ्ट में फस गया। कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला जा सका। घटना के बाद पीड़ित स्वजन ने मामले की शिकायत मेंटेनेंस प्रबंधन से की है। घटना के बाद से बच्चा डरा हुआ है।

ग्रेटर नोएडा में सोसायटी की लिफ्ट में फंसा बच्चा, लोगों में आक्रोश

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। ग्रेनो वेस्ट की सोसायटियों में लोगों के लिफ्ट में फंसने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला गौर सिटी- 2 की गैलेक्सी सोसायटी का है। जहां देर रात एक बच्चा लिफ्ट में फस गया। कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला जा सका। घटना के बाद पीड़ित स्वजन ने मामले की शिकायत मेंटेनेंस प्रबंधन से की है। घटना के बाद से बच्चा डरा हुआ है। प्रदर्शन कर खरीदारों ने पूछा कब होगी फ्लैट रजिस्ट्री उधर, ग्रेटर नोएडा वेस्ट एक मूर्ति गोलचक्कर पर पहुंचकर विभिन्न सोसायटी के लोगों ने फ्लैट व रजिस्ट्री की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर फ्लैट खरीदारों ने बिल्डर व प्राधिकरण के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश जताया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे नेफोवा अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने बताया कि 31 सप्ताह से लगातार फ्लैट खरीदार कब्जा व रजिस्ट्री कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। शासन व प्रशासन से लगातार गुहार लगाई जा रही है। दो महीने पहले नेफोवा का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिला था, मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी प्राधिकरण के अधिकारियों के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे चंदन सिन्हा ने बताया कि सरकार सबको घर देने की बात कर रही है, लेकिन यहां बिल्डर को फ्लैट की कीमत का पूरा भुगतान करने के बाद भी मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होता, हर सप्ताह इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे। प्रदर्शनकारियों में अनुराग खरे, महेश यादव, राजकुमार, रोहित मिश्रा, अमित रात्रा,अनुपमा मिश्रा, सुधांशु किशोर, योगेश देवगन, अशोक श्रीवास्तव, एसपी गुप्ता, हिमांशु सक्सेना, सुबोध, शिव, अभिषेक जैन, सुहैल खान, अमित, राजेश, राहुल आदि मौजूद रहे।

