घर बैठे नौकरी करके धन कमाने का लालच देकर साइबर ठगों ने एक युवती को झांसे में ले लिया। आरोपितों ने उससे धीरे-धीरे करके पेड टास्क के नाम पर 7.21 लाख रुपये विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर करा लिए। ठगी का शिकार होने पर पीड़िता ने साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। सेक्टर-41 की विभा सैनी ने दर्ज कराई एफआइआर में बताया कि वह रुड़की की रहने वाली है।

Noida: घर बैठे नौकरी के नाम पर 7.21 लाख ठगे

Your browser does not support the audio element.

HighLights पीड़िता ने साइबर अपराध थाने में अज्ञात पर दर्ज कराया मुकदमा पीड़िता ने साइबर हेल्प लाइन नंबर 1930 पर दर्ज कराई शिकायत टेलीग्राम ग्रुप के जरिये निशाना बनाते हैं साइबर ठग

नोएडा, जागरण संवाददाता। घर बैठे नौकरी करके मोटा धन कमाने का लालच देकर साइबर ठगों ने एक युवती को झांसे में ले लिया। आरोपितों ने उससे धीरे-धीरे करके पेड टास्क के नाम पर 7.21 लाख रुपये विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर करा लिए। ठगी का शिकार होने पर पीड़िता ने साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। सेक्टर-41 की विभा सैनी ने दर्ज कराई एफआइआर में बताया कि वह मूलरूप से रुड़की की रहने वाली है। 17 अप्रैल 2023 को उसके वाट्सएप पर अज्ञात नंबर से जाब आफर का मैसेज आया। जिसमें बताया कि घर बैठे काम करने पर अच्छी आय होगी। आरोपितों ने युवती को ऑनलाइन टास्क के बारे में जानकारी दी और टेलीग्राम के ग्रुप से जोड़ दिया। शुरुआत में मिले ऑनलाइन टास्क को युवती ने पूरा कर दिया। इसके बाद आरोपितों ने पेड टास्क बताकर धीरे-धीरे करके विभिन्न बैंक खातों में 7.21 लाख रुपये ट्रांसफर करालिए। इसके बाद भी आरोपित और धनराशि भेजने के लिए दवाब बनाने लगे। तब पता चला कि ये लोग नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं। जिसके बाद पीड़िता ने साइबर हेल्प लाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत करने के बाद युवती की कुछ धनराशि विभिन्न बैंक खातों में फ्रीज हो गई है। साइबर अपराध थाना प्रभारी रीता यादव ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

Edited By: Abhishek Tiwari